La Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena reúne interpretará 'la Novena' de Beethoven en su décimo aniversario

La Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena reúne a más de un centenar de músicos para interpretar la Novena de Beethoven en su décimo aniversario - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena (JOSCT) conmemorará sus primeros diez años de historia con un concierto extraordinario que tendrá lugar el próximo 16 de julio, a las 20.00 horas, en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel, en una de las citas más importantes de su trayectoria. Las entradas ya se pueden comprar en la web y en taquilla, a un precio de 15 euro.

Para celebrar esta efeméride, la formación interpretará una de las obras más emblemáticas del repertorio sinfónico universal: la 'Novena Sinfonía' de Ludwig van Beethoven, una composición que simboliza la fraternidad, la esperanza y la unión entre los pueblos a través de su célebre 'Oda a la Alegría'.

El concierto estará dirigido por Álvaro Pintado y reunirá sobre el escenario a más de un centenar de músicos y cantantes. La interpretación contará con la participación de la Coral Discantus de Murcia, así como de los solistas Andrea Fernández Montalvo (soprano), Judit Subirana (mezzosoprano), Pablo Martínez (tenor) y Valentín Miralles (bajo).

Este concierto supone un hito para la JOSCT, que durante la última década se ha consolidado como uno de los principales proyectos de formación orquestal de la Región de Murcia, ofreciendo a jóvenes músicos la oportunidad de desarrollar su talento en un entorno de alto nivel artístico y compartiendo escenario con directores, solistas y agrupaciones de reconocido prestigio.

A lo largo de estos diez años, la orquesta ha contribuido de forma decisiva a enriquecer la vida cultural de Cartagena, acercando la música sinfónica a miles de espectadores y convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de intérpretes.

Como parte de las actividades conmemorativas del décimo aniversario, la JOSCT celebrará también la VII Donación de Sangre, una iniciativa solidaria que se ha convertido en una tradición dentro del proyecto y que refleja su compromiso con la sociedad cartagenera.

La donación tendrá lugar el martes 14 de julio en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel, en horario de 16.00 a 20.30 horas, y estará abierta a todas aquellas personas que deseen colaborar con este gesto altruista y contribuir a salvar vidas.

Con esta doble cita, la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena une música y solidaridad para celebrar una década de trabajo, ilusión y compromiso con la cultura y con la sociedad.

Desde 2017 la JOSCT cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, a través del Servicio de Juventud que dota a la orquesta de un presupuesto para el desarrollo de sus actividades. Gracias a esta colaboración la JOSCT ha incrementado su participación en estos últimos años contando a día de hoy con una bolsa de más de cien instrumentistas.