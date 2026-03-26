Juan José Navarro gana el Concurso de Bandos Panochos 2026 con la obra 'Bien d'Interés Curtural'

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El bando titulado 'Bien d'Interés Curtural', de Juan José Navarro, ha sido distinguido con el primer premio y la panocha de oro del concurso de bandos panochos 2026, según se hizo público el pasado lunes en el acto de entrega de premios, celebrado en el salón de actos del edificio Moneo de Murcia.

El acto contó con la presencia, entre otras personalidades, del concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y de la Reina de la Huerta, Alba Franco, y fue amenizado con la actuación de la Tuna de magisterio, de Murcia.

Este concurso lo convoca anualmente el Ayuntamiento de Murcia, la Federación de Peñas Huertanas y la Asociación Cultural L'Ajuntaera. Según el fallo del jurado, el segundo premio y panocha de plata ha recaído en Antonio López 'El Moreno', por su bando 'Entre peleas y trifulcas', mientras que el tercer premio y panocha de bronce ha sido para Pedro Castillo por su obra 'Pa que miajica s'entienda'.

Asimismo, han obtenido accésits los bandos de José Vera, Facorro Escolar y Ángeles Castillo, según ha informa la Asociación Cultural L'Ajuntaera en un comunicado.

Los bandos que han recibido premio se recitarán desde la carroza del 'perráneo' en el desfile del Bando de la Huerta el próximo 7 de abril, y desde esa misma carroza se repartirán copias impresas de los bandos que han obtenido premio o accésit.