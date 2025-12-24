Los juguetes en miniatura irrumpen con fuerza en las cartas de los niños murcianos a Papá Noel y Reyes Magos

Estanterías con juguetes de Lego en una tienda - JUGUETTOS

MURCIA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los juguetes en miniatura se han erigido este año como una de las novedades más destacadas de las cartas que los niños murcianos preparan para hacerlas llegar a Papá Noel y a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, según ha explicado la encargada de la tienda Juguettos de Ronda Norte, en Murcia, Ana Bernabéu, a Europa Press.

Los expositores con forma de nevera y las cápsulas que guardan juguetes coleccionables, ambos de la marca Mini Brands, se han convertido en uno de los productos más demandados por los pequeños de la casa, tanto niños como niñas, hasta el punto de que muchas jugueterías de la Región se han quedado sin existencias.

Otra de las novedades este año son los peluches interactivos con formas de animales, también muy demandados por el público infantil esta campaña navideña que, según Bernabéu, "está siendo muy tardía" porque las familias retrasan el momento de adquirir los regalos de cara a Nochebuena o al 6 de enero, día de Reyes.

JUGUETES NO SOLO PARA NIÑOS

Bernabéu ha explicado que también los adultos se han sumado al mundo del coleccionismo. Como ejemplos de productos super ventas ha destacado las figuras de la serie de Netflix Stranger Things, de la marca Funko; y las muñecas de Miércoles, personaje icónico de 'La Familia Addams', de Monster High, y de la cantante Lola Índigo, de la marca Bratz.

"Son los 'kid adult' y vienen con mucha fuerza", ha explicado Bernabéu en referencia a que cada vez más los adultos, sin negarse a su edad, se decantan por este tipo de juguetes, tradicionalmente asociados a la infancia, buscando calidad estética y productos con alto valor simbólico e identitario.

LEGO MANTIENE EL TIRÓN

A pesar del auge de estas nuevas tendencias, los juegos de construcción tipo Lego siguen manteniendo su tirón por su componente creativo y educativo, consolidándose como una apuesta segura para muchas familias murcianas que no renuncian a los productos más tradicionales año tras año.

Bernabéu ha elogiado este tipo de juguetes porque contribuyen a fomentar la imaginación y ayudan a alejar a los niños de las pantallas, como ocurre, ha explicado, con los juegos de mesa, que desde la irrupción de la pandemia permanecen en el 'top10' de preferencias de las familias murcianas.

En este sentido, ha señalado que juegos como el Monopoly, el Party&Co o El ahorcado son muy considerados por el público, unidos a otros económicos, que cuestan "unos 14 o 15 euros", en los que las partidas duran de media unos 20 minutos. "Los juegos siempre están", ha dicho la juguetera.