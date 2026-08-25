Jumilla, el municipio más perjudicado por el granizo del 20 de agosto, que afectó a más de 2.600 hectáreas en la Región

Cultivo - CARM

MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tormenta de granizo registrada el pasado jueves, 20 de agosto, en la Región de Murcia ha afectado a 2.613 hectáreas de cultivo, según se desprende del balance preliminar elaborado por los técnicos de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

Por zonas geográficas, el municipio de Jumilla encabeza la mayor extensión evaluada con 1.878 hectáreas, según ha informado la Comunidad.

Le siguen la comarca del Noroeste (Bullas y Cehegín) con 300 hectáreas; el Alto Guadalentín (Lorca) con 280 hectáreas; y la Vega Alta (Blanca) con 155 hectáreas.

En lo relativo a los cultivos, las leñosas representan la mayor parte de la extensión evaluada por los técnicos comarcales. El almendro es el cultivo con mayor superficie afectada, con 1.265 hectáreas repartidas en plantaciones de secano y regadío del Altiplano (765 hectáreas), Noroeste (280) y Alto Guadalentín (220).

De viñedo se registran 775 hectáreas afectadas, entre parcelas de secano y regadío, situadas en el Altiplano (715 hectáreas) y Lorca (60); el olivar suma 280 hectáreas afectadas en el Altiplano, tanto en secano como en regadío; y los cítricos 155 hectáreas con daños en la Vega Alta, distribuidos en limonero (120) y mandarino (35).

Finalmente, de frutales de hueso y pepita se contabilizan 65 hectáreas de melocotonero y 53 hectáreas de pera en el Altiplano, así como 20 hectáreas de albaricoquero en la comarca del Noroeste.

El director general de Agricultura, Francisco González Zapater, ha matizado que la tormenta no ha tenido un impacto generalizado y que en la mayoría de las zonas los desperfectos son "de escasa entidad", aunque sí se aprecian perfiles de daño más directos en puntos concretos donde el pedrisco cayó con mayor intensidad.

"Nuestros técnicos continúan sobre el terreno en coordinación con las Oficinas Comarcales Agrarias y los productores afectados para evaluar cada expediente y cerrar el informe definitivo en los próximos días", ha dicho.

Asimismo, González Zapater ha resaltado que cerca del 70% de los cultivos afectados contaba con seguro agrario y ha destacado que el Ejecutivo autonómico ha incrementado la ayuda regional a la contratación de estas pólizas hasta el cien por cien en los siete principales cultivos durante el ejercicio 2026.

Además, ha recordado que el presupuesto de la ayuda regional para el seguro se ha incrementado más de un 300 por ciento y la Comunidad trabaja en la mejora de pólizas "para que sean herramientas más útiles para nuestros agricultores".