La Junta Local de Seguridad de Archena coordina el dispositivo para las Fiestas del Corpus 2026

La Junta Local de Seguridad de Archena, presidida por la alcaldesa, Patricia Fernández - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Junta Local de Seguridad de Archena, presidida por la alcaldesa, Patricia Fernández, ha mantenido una reunión de trabajo centrada en la planificación y coordinación del operativo especial con motivo de las Fiestas del Corpus 2026, según ha informado el Ayuntamiento.

El encuentro ha servido para poner en común los distintos recursos y actuaciones previstas, con el objetivo de garantizar una respuesta eficaz y una coordinación óptima entre los cuerpos de seguridad --Policía Local y Guardia Civil-- y las áreas municipales implicadas.

Durante la reunión, la alcaldesa ha subrayado la importancia de este trabajo conjunto para asegurar el correcto desarrollo de las celebraciones, destacando que el objetivo es que vecinos y visitantes puedan disfrutar de las fiestas en un ambiente seguro, organizado y tranquilo.

Asimismo, ha señalado el impacto positivo que estos festejos tienen tanto en la dinamización económica como en la proyección y mantenimiento de las tradiciones locales.

Igualmente, se ha apelado a la implicación y responsabilidad de todas las entidades participantes, así como a la colaboración ciudadana, como elementos clave para reforzar la seguridad y el bienestar durante los días festivos.

La alcaldesa ha puesto en valor el incremento de los agentes de la Policía Local en cuatro más que se han incorporado recientemente más los refuerzos materiales de cámaras de videovigilancia y nuevos vehículos policiales. Más recursos para mejorar la seguridad", ha afirmado.

En la reunión han estado presentes, además de la alcaldesa, representantes de los distintos cuerpos de seguridad, un representante de la Delegación del Gobierno y los concejales de Seguridad, Cultura, Festejos y la pedánea de La Algaida.