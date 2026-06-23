Juventud incluye por primera vez el Camino de Santiago en su oferta de actividades de verano

Encuentro final de Corresponsales Juveniles del curso 2025-2026 - CARM

MURCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las actividades de ocio educativo, saludable, seguro y accesible para jóvenes diseñadas para este verano por la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias incluyen por primera vez la posibilidad de realizar el Camino de Santiago, según ha informado la Comunidad.

El proyecto 'Camina, descubre y vive el Camino de Santiago con la Región de Murcia 2026' ofrece a los jóvenes una experiencia de convivencia, aventura, desarrollo personal y ocio saludable a través de la realización del Camino Francés, desde Sarria hasta Santiago de Compostela.

El viaje tendrá lugar del 20 al 26 de julio e incluye desplazamiento, monitores de apoyo, comidas y alojamientos.

La Comunidad aporta el 50% del precio, reduciendo así el coste para los participantes, que deberán abonar 310 euros. Las 50 plazas ya se pueden solicitar a través de la página web de la Dirección General de Juventud 'mundojoven.org'.

Este proyecto forma parte del compromiso con la promoción de actividades de ocio educativo, saludable, seguro y accesible para los jóvenes, en la que ocupa un lugar fundamental el tiempo libre.

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha anunciado esta nueva actividad organizada por la Comunidad en la reunión final de curso celebrado por los corresponsales juveniles, donde han participado los 128 estudiantes que actúan como punto de encuentro con los alumnos de 62 centros educativos de 29 municipios de la Región, que concentran a más de 33.800 jóvenes.

El programa tiene como finalidad la creación de puntos de información juvenil en municipios con población inferior a 100.000 habitantes, donde los propios estudiantes, convertidos en corresponsales, gestionan y difunden la información generada por la Administración regional y local y el propio centro educativo.

EFECTO MULTIPLICADOR DE LA INFORMACIÓN JUVENIL

De esta forma, transmiten asuntos de interés relacionados con los servicios, convocatorias, trámites, normativa, estudios, actividades, la información de convocatorias de organismos oficiales, actividades extraescolares, y otras informaciones que estén relacionadas con la vida de los jóvenes estudiantes, como formación no reglada, cultura, deporte y ocio en general, así como los recursos sociales, económicos y culturales que, en materia de juventud, se encuentran disponibles en la Comunidad.

La figura principal de este programa es el corresponsal juvenil, que, de forma voluntaria y responsable, dedica parte de su tiempo libre a informar a otros jóvenes en su centro educativo, o a jóvenes del municipio.

El consejero ha agradecido a estos jóvenes el esfuerzo que realizan, "cuya labor produce un efecto multiplicador de la información y, lejos de ser mensajero, actúan como transmisores de la información en un doble sentido, puesto que recogen las inquietudes y preferencias de los jóvenes del ámbito en el que se mueve e intentan proporcionarles la información puntual sobre esos temas".

Ortuño ha destacado este esfuerzo "desinteresado y voluntario, que permite difundir la información de joven a joven y recoger las demandas informativas de sus compañeros para trasladarlas a los responsables del programa".