Kalon Bay participará en la Batalla de las Flores que homenajeará al escudo de Murcia con 400 disparos de serpentín - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Murcia se prepara para celebrar este jueves la Batalla de las Flores que reunirá el arte floral, el homenaje al escudo de la ciudad y el reconocimiento al talento murciano en la figura de la creadora de contenido Kalon Bay.

Casi 400 disparos de serpentín rojo, por la bandera de la ciudad, y pirotecnia con los colores de la bandera de España homenajearán este jueves al escudo de Murcia durante el desfile a su paso por la puerta del Ayuntamiento mientras se interpreta el himno de la ciudad.

"Este año hemos duplicado el número de disparos, de serpentines y de papelines rojos haciendo también uso de las fuentes de la Glorieta de España, por lo que va a ser todavía más espectacular que en años anteriores", ha explicado el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, durante la presentación de las novedades del desfile que partirá a las 17.00 de la avenida Gutiérrez Mellado y llegará a la Glorieta a las 19.00 horas.

El día comenzará a las 11.00 horas con talleres de manualidades "donde los niños podrán conocer y dibujar el escudo, hacer coronas florales y conocer las características de nuestra bandera" en la Glorieta. Además, durante todo el día se podrán ver las carrozas que participarán en el desfile mientras son decoradas por los floristas en varias plazas de la ciudad.

En el desfile, que será abierto por una banda de gaiteros de Malta, se podrán ver casi 50 actuaciones entre carrozas, ballets y espectáculos de otros países.

La cabecera estará protagonizada por una portada dedicada a la Batalla de las Flores que arrojará aroma a azahar, seguida de carrozas dedicadas al Certamen Internacional de Tunas, el Entierro de la Sardina, el Bando de la Huerta o los Moros y Cristianos. La carroza del escudo de Murcia estará formada por un blasón formado por claveles e irá acompañada por la agrupación musical de Beniaján que interpretará 'La Parranda' o 'El bolero a Murcia'.

En el desfile también se podrá ver un coche de caballos que representará a las Batallas de las Flores originales cuando eran estos los que iban decorados con flores.

En total, se repartirán 25.000 flores y se lanzarán más de 300 kilos de confeti. Al final, en la avenida Teniente Flomesta, se repartirán también las flores que decoran las carrozas.

KALON BAY EN LA CARROZA DEL TALENTO

La creadora de contenido murciana Kalon Bay participará en el desfile desde la carroza del Talento. La artista es conocida por realizar sobre sí misma pintura corporal.

En esta ocasión, según ha explicado, va a customizar y pintar un corset subida en la carroza, proceso que ha empezado a compartir en redes sociales. "Que cuenten conmigo para transmitir todo mi arte es un honor, no puedo pedirle más a la vida", ha afirmado.