L'Ajuntaera, el Ayuntamiento de Murcia y la Federación de Peñas Huertanas convoca el Concurso de Bandos Panochos 2026

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural L'Ajuntaera, con la colaboración de la Concejalía de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia y de la Federación de Peñas Huertanas de la Región, convoca el Concurso de Bandos Panochos 2026, con vistas al desfile del Bando de la Huerta.

Tal y como recogen las bases del certamen, los trabajos deberán ser inéditos, escritos en el habla de la huerta (panocho, según la Real Academia) y en romance (versos octosílabos con rima asonante los pares y libres los impares).

El plazo de admisión de trabajos finalizará el 9 de marzo de 2026, a las 14.00 horas.

Los premios serán de 1.500 euros y panocha de oro para el primero, 1.000 euros y panocha de plata para el segundo y 750 euros y panocha de bronce para el tercero. A juicio del jurado, podrán otorgarse accésits, que obtendrían diploma.

Para obtener las bases completas del Concurso de Bandos Panochos, los interesados pueden dirigirse al correo electrónico 'lajuntaera@hotmail.com'.