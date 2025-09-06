Landáburu: "López Miras sigue adoptando medidas que facilitan el acceso a la vivienda en la Región"

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu, en respuesta al PSRM, ha señalado que "frente al rotundo fracaso de las políticas intervencionistas de Pedro Sánchez, el presidente Fernando López Miras sigue adoptando medidas que facilitan el acceso a la vivienda en la Región".

"El PSOE insiste en que apliquemos su nefasto modelo, que ha hecho más difícil que nunca acceder a una vivienda, pero aquí apostamos por liberar suelo y ampliar la oferta de hogares para jóvenes y clases medias", ha subrayado Landáburu.

"La Ley de Vivienda de Sánchez, redactada al dictado de ERC y Bildu, ha contraído la oferta, disparado los precios como nunca y generado una situación insostenible en el mercado inmobiliario", ha reprochado el diputado regional. "Han sido las políticas sanchistas las que convertido el derecho a la vivienda en acceso a un artículo de lujo", ha apostillado.

Al hilo, Landáburu se ha preguntado "qué lecciones pretende darnos el PSOE", ya que "el precio de la vivienda ha subido un 50 por ciento desde que gobierna Pedro Sánchez". "Frente a ello, el presidente López Miras ha puesto en marcha medidas pioneras y de éxito como el Aval Joven, que ha permitido que 680 jóvenes de la Región hayan podido comprar su primera vivienda", ha recordado Landáburu. "Una iniciativa que han copiado otras comunidades autónomas, y, aunque tarde y mal, hasta el propio Gobierno de Sánchez", ha añadido.

"El compromiso del Gobierno regional con una política de vivienda que haga frente a los desaguisados del sanchismo, continúa con el anuncio por parte del presidente López Miras de un decreto de vivienda asequible para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes", ha incidido Landáburu.

"En la Región apostamos por esta nueva modalidad de vivienda asequible como otra herramienta pionera para dar respuesta a la situación de emergencia en el acceso a la vivienda", ha remarcado el diputado regional.

"Un nuevo modelo que, además, contará con el diálogo y el consenso con agentes del sector y quienes mejor conocen el problema de la vivienda", ha resaltado Landáburu, "frente a la unilateralidad del Gobierno de Sánchez y sus políticas intervencionistas, sus chantajes y globos sonda que pretenden sin éxito tapar las mordidas de Ábalos y Cerdán y todos sus escándalos de corrupción", ha concluido.