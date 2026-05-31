Landáburu (NNGG): "Estamos sumando el apoyo de jóvenes de toda España para llevar al PP a la victoria con Feijóo"

El precandidato a la presidencia Nacional de NNGG, el murciano Antonio Landáburu
El precandidato a la presidencia Nacional de NNGG, el murciano Antonio Landáburu - NNGG
Europa Press Murcia
Publicado: domingo, 31 mayo 2026 11:12
Seguir en

MURCIA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia Nacional de Nuevas Generaciones, el murciano Antonio Landáburu, ha supertado "ampliamente" los avales necesarios para concurrir al Congreso y sigue incorporando respaldos de diferentes territorios de España.

Landáburu reivindica el papel de los jóvenes en las victorias de Aznar y Rajoy y llama a una nueva generación a impulsar el proyecto de Feijóo.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado