Landáburu (PP): "Tras intentar bloquear el Decreto de Vivienda Asequible el PSOE amenaza con tomar las calles"

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular (PP) Antonio Landáburu ha denunciado, en respuesta a las declaraciones del socialista Miguel Ortega en las que exige que el Gobierno regional que tome medidas ante el problema de la vivienda, que "tras intentar bloquear el Decreto de Vivienda Asequible del Gobierno regional y la construcción de 25.000 hogares en la Región de Murcia, el PSOE amenaza ahora con tomar las calles".

Landáburu ha señalado que estas declaraciones corresponden a "la estrategia destructiva de los socialistas: destrozar el acceso a la vivienda con las leyes intervencionistas de Sánchez y Bildu, culpar a las CCAA del desastre generado por ellos y, después, fomentar la confrontación social", han informado desde el partido.

El diputado 'popular' ha indicado que "1.253 jóvenes de la Región tienen ahora una vivienda en propiedad gracias al Aval Joven del Gobierno regional, que ampliará a 6 millones de euros más para llegar a 300 jóvenes más".

"Además, y por mucho que les duela a los socialistas, el presidente López Miras ha anunciado la mayor convocatoria de ayudas al alquiler de la historia, de la que se beneficiarán 2.300 jóvenes, que podrán recibir hasta 300 euros entre 2026 y 2027 y de una forma rápida y sencilla, sin someterles al infierno burocrático que exige el Gobierno de Sánchez en sus ayudas", ha añadido.

"¿Qué ha hecho el PSOE para facilitar el acceso de jóvenes y familias a la vivienda?", se ha preguntado Landáburu. "No solo no ha hecho nada, sino que aquí en la Región de Murcia ha intentado bloquear un decreto del Gobierno regional para construir 25.000 viviendas en cinco años, liberar suelo y reducir burocracia", ha apostillado.

"La realidad es que mientras en la Región de Murcia planteamos soluciones con medidas pioneras y ambiciosas, el PSOE se dedica a la demagogia y a poner obstáculos a cualquier salida a un grave problema creado por su jefe Sánchez", ha remarcado el parlamentario.

"Ni nos van a amedrentar con su lenguaje de matón de patio de colegio, ni van a conseguir distraernos de nuestro objetivo, que es seguir mejorando la calidad de vida de los jóvenes y familias de la Región y, frente a las políticas populistas y contraproducentes de Sánchez, continuar facilitando su acceso a la vivienda con hechos y medidas reales y efectivas", ha concluido.