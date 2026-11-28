El cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Joaquín Robles - VOX

MURCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lejos de los atriles, los micrófonos y el ritmo frenético de las últimas dos semanas, el cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Joaquín Robles, disfruta esta jornada de reflexión en Moratalla.

Allí, rodeado de su entorno más cercano y en plena comarca del Noroeste, el candidato pretende descansar después de una campaña intensa y exigente, marcada por los constantes desplazamientos por toda la Región.

Como él mismo adelantó, su propósito para este día es tocar la guitarra con su grupo de toda la vida, un encuentro en el que los acordes ocupan el lugar que hasta ayer tenían las preguntas y los discursos.

Para Robles, regresar a Moratalla significa volver a sus raíces y encontrarse ese espacio de calma necesario para coger aire antes de la cita decisiva de este domingo 29 de noviembre. De este modo, el candidato recupera el pulso cotidiano en un lugar donde el ruido de la política queda en un segundo plano.

Con este día sencillo y cercano, entre amigos, música y naturaleza, Joaquín Robles afronta la recta final previa a las urnas "con serenidad".