Licitadas las obras de ampliación del IES Menárguez Costa de Los Alcázares que eliminarán los barracones

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visita las actividades del proyecto de innovación educativa 'Murcia legendaria', que lleva a cabo el IES Antonio Menárguez Costa de Los Alcázares - CARM

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación y Formación Profesional, ha publicado este lunes en la plataforma de contratación del sector público la licitación de las obras de ampliación del IES Antonio Menárguez Costa, en Los Alcázares, que supondrán una inversión de fondos propios de 3,4 millones euros.

El consejero, Víctor Marín, ha visitado el centro educativo, junto con el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez, y la directora del IES, Juana Cuellos, donde ha anunciado el avance del proceso para la contratación de las obras, que contemplan la construcción de un nuevo edificio independiente con 14 aulas y una superficie construida de 1.400 metros cuadrados, incluyendo espacios de zonas comunes y servicios para alumnado y profesorado, según han informado desde el Ejecutivo regional.

El nuevo edificio dará servicio a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Además, la construcción posibilitará incorporar en un futuro algún aula adicional, si fuera necesario y se realizará dando preferencia al uso de materiales que garantizan un buen aislamiento térmico y la eficiencia energética.

Los interesados tendrán de plazo para presentar sus proyectos hasta el próximo 13 de julio, a las 13.00 horas. Una vez adjudicadas las obras, tendrán un plazo de ejecución de 12 meses.

Marín ha explicado que "la ampliación centro educativo forma parte de las actuaciones previstas por el Gobierno regional para dar una solución estructural a la presión demográfica que sufren Los Alcázares y San Pedro del Pinatar, debido al incremento del alumnado. Al mismo tiempo, el IES contará con espacios más modernos adaptados a las necesidades educativas del centro". Además, la construcción del nuevo pabellón permitirá retirar las aulas modulares que tiene el centro.

En Los Alcázares, ya se ha ampliado el colegio Petra Sánchez, con cuatro nuevas aulas, y está prevista la construcción del nuevo colegio Bienvenido Conejero.

En San Pedro del Pinatar, ya ha salido a licitación la redacción del proyecto de obras de ampliación del colegio Los Pinos, con la construcción de un nuevo pabellón; la ampliación del CEIP Maspalomas, que ejecutará el Ayuntamiento gracias a una subvención directa de 521.000 euros concedida al Consistorio por el Gobierno regional; y se trabaja en la ampliación del IES Manuel Tárraga Escribano.

PROYECTO DE INNOVACIÓN 'MURCIA LEGENDARIA'

Durante su visita, el consejero ha conocido el proyecto de innovación educativa 'Murcia legendaria' que desarrolla el centro, que utiliza leyendas de la Región de Murcia para relacionar e integrar competencias de todos los niveles de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

En este proyecto, en el que se han implicado 280 alumnos y ha participado el cronista de Los Alcázares, Antonio Zapata, el alumnado ha realizado actividades a través de las leyendas creando mapas digitales; un fanzine digital de collages analógicos; podcasts y ficciones radiofónicas; exhibición de seres legendarios creados con impresión 3D; prototipos electrónicos; carreras de orientación, y maquetas sobre un mapa interactivo, entre otras muchas cosas.

El IES Antonio Menárguez Costa cuenta con 1.283 alumnos y 123 docentes.