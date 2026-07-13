El lienzo 'Venta de novillos', de Eduardo Rosales, se instala en el Museo de Bellas Artes

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, y la directora general de Patrimonio del Ministerio, ante el cuadro ‘Venta de novillos’, de Eduardo Rosales - CARM

MURCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha adquirido los lienzos 'Venta de novillos', de Eduardo Rosales, y 'Los desposorios de la Virgen', del italiano Camilo Procaccini, con destino a la colección permanente del Museo de Bellas Artes de Murcia, según han informado la Delegación del Gobierno en la Región y la Comunidad Autónoma.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, y la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert, han presentado este lunes las incorporaciones.

La pintura de Eduardo Rosales, un óleo sobre lienzo de 38,3 por 69,2 centímetros, ha quedado expuesta al público tras pasar por el Centro de Restauración de la Región de Murcia, donde ha sido sometida a una limpieza y a una intervención en su marco.

El Ministerio ha ejercido el derecho de tanteo en una subasta de la casa Segre de Madrid celebrada en marzo de 2025, donde el cuadro contaba con un precio de salida de 50.000 euros, y ha formalizado su compra por un importe final de 60.890 euros a raíz de los informes justificativos enviados por la Consejería sobre su relevancia cultural.

La obra ha sido instalada en una sala específica debido a la relación de amistad que unió a Rosales con el mazarronero Domingo Valdivieso, cuyas creaciones comparten el mismo espacio expositivo y para quien el autor madrileño sirvió de modelo en el cuadro 'Cristo Yacente'.

El lienzo fue pintado directo del natural en 1872 durante la primera estancia de Rosales en Murcia, periodo en el que se instaló en el entorno del santuario de la Fuensanta junto a su esposa, Maximina Martínez Pedrosa, y al propio Valdivieso en busca de un clima más saludable, dejando plasmada la indumentaria de los campesinos y las costumbres de la huerta en piezas que marcaron un punto de inflexión e influyeron en pintores posteriores como José María Sobejano, Obdulio Miralles o Inocencio Medina Vera.

Con esta adquisición, el museo amplía los fondos del pintor del siglo XIX, del que hasta la fecha solo custodiaba un dibujo de la Virgen de la Fuensanta de 1873.

Por otra parte, durante el mismo acto se ha anunciado la compra de 'Los desposorios de la Virgen' (1616-1618), un óleo de gran tamaño (220 x 157 centímetros) de Camilo Procaccini, representativo de la Escuela Boloñesa en su transición del manierismo al primer barroco, por un importe de 75.000 euros.

Esta pieza forma parte del ciclo de doce pinturas sobre la vida de la Virgen encargadas por Pedro de Toledo Osorio, quinto marqués de Villafranca del Bierzo, durante su etapa como gobernador de Milán, y se sumará a otro lienzo de Procaccini que ya se encuentra en exhibición en el museo murciano.