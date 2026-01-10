Limpieza integral del lago de Atalayas para mantener sus condiciones higiénico-sanitarias en óptimo estado

El Servicio Municipal De Parques Y Jardines, Dependiente De La Concejalía De Desarrollo Urbano Y Ciudad Inteligente Que Dirige José Guillén, Realiza Estas Labores En Los Ocho Lagos Del Municipio Dos Veces Al Año - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, que dirige José Guillén, ha puesto a punto recientemente el gran lago de Atalayas, que cuenta con 1.600 metros cuadrados de superficie, a través de una actuación de limpieza integral.

"Los tratamientos del agua en los lagos y fuentes tienen como objetivo mantener el nivel óptimo de calidad para los vecinos y visitantes que las contemplan a diario, así como para los animales que los habitan. Nuestro compromiso es que los murcianos puedan disfrutar al aire libre de las más de 3.000 zonas verdes del municipio, ya que son espacios seguros, de encuentro entre vecinos y amables para todos", ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Para llevar a cabo estas labores de limpieza integral, se comienza con el vaciado, por fases, del lago, así como el desbroce y recogida de hojas y tierra. A continuación, se procede a la retirada de los fangos y lodos del vaso, se revisan el desagüe y equipos de bombeo y aireación para garantizar su correcto funcionamiento y, finalmente, se procede al llenado del lago y a su puesta en marcha, tras realizar el tratamiento correcto del agua para garantizar sus condiciones higiénico-sanitarias.

Los trabajos de limpieza integral, que se desarrollan en cada uno de los lagos que se distribuyen en el municipio dos veces al año, se complementan con la limpieza en superficie que se realiza diariamente, y que incluye labores de clorado, aireación y análisis del agua.

Y es que, Murcia cuenta con ocho lagos repartidos entre la capital y las pedanías: Jardín de la Seda y Jardín del Salitre, en San Antón; Jardín de Fofó, en Santa María de Gracia; Jardín del Lago, en Infante Don Juan Manuel; así como dos en Puente Tocinos, uno en San Ginés y uno en El Raal, que suman un total de 17.893 metros cuadrados y unos 8.900 metros cúbicos.

El mantenimiento y puesta en valor de fuentes y lagos del municipio de Murcia se enmarca en las actuaciones del Plan Alberca, que tiene como objetivo hacer llegar a todos los vecinos del municipio los beneficios que trae consigo el agua y la instalación de fuentes y lagos en las zonas verdes.

"El agua está muy presente en la historia de nuestra ciudad, es un elemento indispensable en los jardines mediterráneos desde sus orígenes y estamos dándoles un lugar central en las más de 3.000 zonas verdes de nuestro municipio, que están concebidas como lugares de ocio y encuentro", ha concluido Guillén.