La lista de espera de la Dependencia en la Región de Murcia desciente un 13,8% en 2025 respecto al año anterior

MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11.046 personas de la Región de Murcia estaban en lista de espera para la dependencia a 31 de diciembre de 2025, un dato que supone un descenso del 13,8 por ciento respecto a 2024, al reducirse la lista en 1.765 personas.

A nivel nacional, ese descenso se sitúa en el 18,46 por ciento, al reducirse la lista en un total de 34.469 personas. Son datos de la lista de espera total, es decir, teniendo en cuenta las solicitudes sin resolución de grado con más de 6 meses de antigüedad y sin motivo de exclusión, los beneficiarios sin prestación con más de 6 meses de antigüedad y sin motivo de exclusión y aquellos con prestación no efectiva con más de 6 meses de antigüedad y sin motivo de exclusión.

En lo que se refiere a los datos del mes de diciembre de 2025 respecto al mes anterior, la lista de espera también ha descendido en la Región de Murcia, en este caso en un 3,9 por ciento, al reducirse en 444 personas, según los datos publicados del estudio 'Evolución de los principales indicadores de la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a 31 de diciembre de 2025'.