Literatura, cómic, cine, periodismo y artes plásticas en la Biblioteca regional

La nueva campaña de actividades estrena un ciclo de divulgación sobre artes plásticas e incluye un abanico de actividades por el día de San Valentín



MURCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva campaña de actividades de la Biblioteca regional (BRMU) correspondiente al primer semestre de 2024 estrena un ciclo de divulgación sobre artes plásticas e incluye un abanico de actividades por el día de San Valentín, según dio a conocer este lunes, durante la presentación de la misma, la consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, Carmen Conesa, quien ha destacado que "da continuidad a los ciclos más consolidados y con más demanda por parte de los usuarios, a la vez que inaugura otros, con el espíritu innovador que caracteriza a esta institución de la Comunidad Autónoma".

La consejera ha anunciado que en 'El canon de la BRMU' se contará con la presencia de Juan del Val (16 de febrero), Alicia Giménez Bartlett (12 de marzo) y, como parte de los eventos de conmemoración del Día del Libro, participará en este ciclo Luz Gabás (26 de abril), ganadora el pasado año del premio Planeta con 'Lejos de Luisiana', según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

El ciclo BiblioMedia, centrado en el mundo del periodismo, contará con la presencia de Arcadi Espada (1 de febrero), quien ha escrito para diversos rotativos de nuestro país y ha publicado más de una veintena de libros. Ha ganado certámenes tan prestigiosos como el premio Ciudad de Barcelona de Literatura y el Espasa de Ensayo 2002.

En el marco del ciclo 'El cine como género literario', dedicado a explorar la relación entre cine y literatura, se contará con la presencia de la prestigiosa cineasta Isabel Coixet (20 de marzo) que ha llevado a la pantalla grande a autores como Philip Roth y Sara Mesa y ha sido galardonada con un Goya al mejor guion por 'La vida secreta de las palabras'. En su película 'La librería' rinde un homenaje muy especial al mundo de los libros.

En las actividades del ciclo 'Biblioteca Regional, Biblioteca Universal', cuya actual edición se está dedicando a Alemania, se recibirá (7 de marzo) la visita de Isabel García Adánez, traductora de autores clásicos de las letras alemanas como Thomas Mann, Stefan Zweig o Peter Handke, y de Carlos Fortea, traductor de autores como Thomas Bernhard, Günter Grass y Stefan Zweig, en un evento en colaboración con el Consulado General de Alemania en Barcelona.

Como celebración del Día del Cómic, la BRMU recibirá la visita del director de cine Fernando Trueba y del ilustrador Javier Mariscal, autores de la película de animación 'Dispararon al pianista', convertida en novela gráfica.

La institución ha preparado esta temporada un abanico de actividades con motivo del Día de los Enamorados. Jimina Sabadú, autora de 'La conquista de Tinder', hablará de las aplicaciones de citas (13 de febrero) y se exhibirá el corto 'El arte de la cita', de Olivia Sanz, ganador el pasado año del certamen CreaMurcia. Otra de las actividades consistirá en la proyección de la película 'Los puentes de Madison' y coloquio posterior entre César Bardés y Antonio Rentero (14 de febrero).

Por último, Francisco Toledo, jefe de Psiquiatría del hospital Virgen de La Arrixaca, disertará sobre 'El amor (y el desamor y todo) está en el cerebro. Love is in the brain' (15 de febrero).

Una de las principales novedades en esta segunda parte de la temporada es la puesta en marcha del nuevo ciclo, 'Artistíssimos', enfocado a las artes visuales. Esta actividad dará comienzo con la charla de Antonio García Villarán (22 de febrero), autor de 'El arte de tener talento' y uno de los más exitosos divulgadores del mundo del arte en las redes sociales y su canal de YouTube con 'Vivir del arte en el siglo XXI'. Ana Locking (27 de febrero), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2021 y Premio Nacional de Diseño de Moda en 2020, ofrecerá la charla 'Ana Locking; el arte como soporte del pensamiento creativo'.

Continuará Laia San José Beltrán (1 de marzo), especialista en la cultura vikinga, cuya charla será: '¿Van los dioses al gimnasio? La imagen de los vikingos en la cultura popular'; Óscar Martínez (6 de marzo), autor de 'El eco pintado', cuya ponencia será: 'Metapintura: cuadros dentro de cuadros'; Nacho Ruiz (13 de marzo), doctor en Historia del Arte y responsable de la galería T20, hablará de 'El libro como objeto artístico'.

Miguel Ángel Cajigal, conocido como el barroquista (12 de abril), autor de 'Otra historia del arte' y 'Otra historia de la arquitectura', hablará de 'Te importa la arquitectura, aunque no lo sepas'; Sara Rubayo (18 de abril), con 'PintorAs'; y Miguel Ángel Hernández (8 de mayo), profesor de la Universidad de Murcia, disertará sobre '¿Por qué no nos gusta el arte contemporáneo?'.