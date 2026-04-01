La llegada de turistas extranjeros a la Región de Murcia crece un 5,9% y supera los 1,2 millones en 2025

Archivo - Varias personas en la Playa de Levante, en la Manga del Mar Menor - Europa Press - Archivo

MURCIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia contabilizó un total de 1.211.595 turistas internacionales en 2025, cifra que representa un aumento del 5,9% respecto a los 1.144.121 visitantes extranjeros recibidos en el ejercicio anterior, según publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El volumen de viajeros en la comunidad se situó por encima de la media del conjunto de España, donde la llegada de personas procedentes de otros países creció un 3,2% hasta alcanzar los 96.803.894 turistas en el último ejercicio.

La estadística oficial de Movimientos Turísticos en Fronteras del INE sitúa la tasa de variación anual de la Región por debajo del 17,1% registrado en el periodo de 2024, cuando el número de visitantes extranjeros fue de 1.144.121 frente al año anterior.