La lluvia obliga a suspender procesión de los 'Salzillos'

Publicado 19/04/2019 10:10:10 CET

MURCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La lluvia finalmente no ha respetado este Viernes Santo la procesión de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia, conocida popularmente como la procesión de los 'Salzillos', y ha obligado a la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno a suspenderla, según anunciaba a primera hora de la mañana en su cuenta oficial de twitter.

Sin embargo, aunque se ha suspendido la procesión, los estantes de una de las procesiones más importantes de la Región están en sus puestos.

Asimismo, ha pedido a la sociedad que no deje de visitarlos y celebra que esté lloviendo, por cuando entiende que el agua "es un bien necesario es la Región". "Por la lluvia no podremos salir, pero no dejéis de visitarnos. Desde las 9.00 estará abierta la iglesia de Jesús para poder ver nuestros tronos", informa.

Anuncia la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia que el 10 de abril del próximo año volverán a salir a la calle.

BIC EN MURCIA

'La Mañana de Salzillo' es el único conjunto procesional declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial en la Región de Murcia. Fue aprobado en Consejo de Gobierno en el año 2015.

Se conoce así al conjunto de tradiciones desarrolladas en torno a la mañana del Viernes Santo en la ciudad de Murcia, que se materializan en la procesión de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno con las esculturas realizadas en el siglo XVIII por Francisco Salzillo.

La declaración de 'La Mañana de Salzillo' como BIC se justifica por la calidad artística de la obra escultórica, con trascendencia tanto en la Región, donde ha dado lugar a toda una escuela de imaginería, como en la historia del Arte internacional.

También se tuvo en cuenta el carácter de unidad de obra creada con el objetivo de formar la procesión del Viernes Santo; el marco arquitectónico en el que se expone de manera permanente, la Iglesia de Jesús; y la importancia de los vínculos emocionales establecidos por parte de los ciudadanos.

A través de esta declaración se valoran y protegen elementos intangibles, así como bienes muebles y monumentales.

En concreto, los aspectos intangibles que conforman los valores inmateriales son los cánticos de las campanas de los Auroros, ya declarados BIC inmaterial y la apertura de las puertas de la Iglesia de Jesús a las seis horas solares del Viernes Santo para dar salida a la procesión.

Se incluye también el vestuario tradicional del nazareno estante y mayordomo, el toque de burla de los grupos de bocinas y tambores destemplados y el reparto de productos por parte de los procesionistas.

Los bienes muebles son el conjunto escultórico realizado por Salzillo, la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, las tarimas y tronos sobre los que procesionan las imágenes, las bocinas y los tambores destemplados y el pendón de la Cofradía.

Por último, los bienes inmuebles son la Iglesia de Jesús, el Museo Salzillo y el itinerario de la procesión por el Conjunto Histórico de Murcia.