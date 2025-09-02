Localizado sin vida el cuerpo del hombre desaparecido en una playa fluvial en Abarán (Murcia)

Efectivos del GEAS de la Guardia Civil durante la búsqueda del hombre desaparecido cuando se bañaba en la playa fluvial del paraje de El Jarral, en Abarán (Murcia) - GUARDIA CIVIL

ABARÁN (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil ha localizado este martes por la mañana el cuerpo sin vida del hombre de 35 años desaparecido el pasado domingo mientras se bañaba en la playa fluvial del paraje de El Jarral, en Abarán (Murcia).

El cadáver ha sido localizado en el cauce del río Segura en la entrada al municipio de Blanca, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

En el dispositivo de búsqueda han participado agentes del GEAS y patrullas de Seguridad Ciudadana, así como policías locales de Abarán y Blanca y un helicóptero de la Comunidad Autónoma.

El pasado domingo, varios testigos avisaron al Centro de Coordinación de Emergencias de que habían visto a un hombre meterse en el agua de la playa fluvial y que después lo habían perdido de vista tras ser arrastrado por la corriente.