Localizan en Los Alcázares (Murcia) un taller clandestino donde se explotaba a trabajadores irregulares

1034694.1.260.149.20251210095424 Imagen del taller clandestino - POLICÍA NACIONAL

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de los delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal, al ser considerado el responsable de explotar laboralmente a ciudadanos extranjeros en situación irregular en el país en un taller clandestino de reparación de vehículos en Los Alcázares (Murcia).

Una investigación contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en la Región de Murcia condujo a los agentes hasta un taller clandestino de reparación de automóviles situado en un cortijo en ruinas, donde se estaría empleando mano de obra de ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, según informaron fuentes de la Policía Nacional en un comunicado.

Según se desprende de la investigación, los trabajadores eran sometidos a condiciones laborales abusivas y restrictivas de derechos y tenían que desempeñar largas jornadas laborales sin alta en la Seguridad Social y sin contrato de trabajo por un salario de unos 10 euros al día, siendo privados de los descansos o vacaciones reglamentarias y sancionados económicamente en caso de enfermedad.

Además, el trabajo que realizaban sobre los vehículos en reparación se desarrollaba directamente sobre el suelo de tierra, sin ningún tipo de higiene ni acceso a agua corriente para poder lavarse, y sin las debidas medidas de protección laboral, teniendo que costearse el material básico de seguridad.

Los agentes de la Policía Nacional realizaron una inspección en el taller clandestino junto con personal de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, que permitió identificar a tres trabajadores irregulares víctimas de explotación laboral.

Asimismo, se procedió a la detención del varón que regentaba el taller mecánico, a los que se le imputó los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal.