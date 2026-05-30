López Aragón afirma que "muy pronto habrá anuncios" en relación con los presupuestos autonómicos

Primer Consejo de Gobierno tras la remodelación del Ejecutivo regional - CARM

Marín: "Somos la comunidad que más está creciendo en España en términos de PIB y estamos en récord de afiliación a la Seguridad Social" MURCIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Este sábado se ha consumado la renovación del Gobierno regional con la jura de los cargos que han hecho Isabel Ayala y Joaquín Buendía, que sustituyen a Juan José Pedreño y Sara Rubira, pero también con una redistribución de competencias.

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha destacado en su comparecencia ante los medios que su primera prioridad será seguir impulsando "el crecimiento económico de la Región de Murcia", fomentando la creación de empresas, del empleo y de las oportunidades para pymes, autónomos y familias.

En este sentido, ha señalado que "el área de Transformación Digital va a ser muy importante", puesto que "estamos en una revolución tecnológica". La segunda de sus prioridades es sacar adelante los presupuestos autonómicos, de los que ha dicho que "muy pronto habrá anuncios". La consejera ha asumido también la portavocía del Gobierno regional.

Por su parte, Luis Alberto Marín recoge la cartera que deja López Aragón y se convierte desde hoy en el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social. Marín ha destacado, "somos la comunidad que más está creciendo en España en términos de PIB y estamos en récord de afiliación a la Seguridad Social", al tiempo que destacaba el dinamismo del tejido empresarial.