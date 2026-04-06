López Aragón destaca que la Región alcanza "cifras históricas" de empleo no vistas en casi dos décadas

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, junto con la secretaria general de la Consejería, Ana Losantos, y la directora general del SEF, Pilar Valero - CARM

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha valorado este lunes los datos de paro registrado y la afiliación de marzo y ha subrayado que la Región de Murcia "sigue avanzando con paso firme" al alcanzar niveles de ocupación y descenso del desempleo que no se registraban desde hace casi 20 años.

López Aragón ha vinculado estos resultados a una estrategia de Gobierno basada en el "apoyo a las empresas, la simplificación administrativa y el impulso a políticas activas de empleo eficaces", según ha informado la Comunidad.

Asimismo, la consejera ha puesto en valor la labor del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) y ha destacado que la formación cualificada en sectores de alta demanda es "clave para mejorar la empleabilidad".

MÍNIMOS DE DESEMPLEO DESDE 2008

La Región cerró marzo con 74.369 personas desempleadas, el nivel más bajo para este mes desde 2008, lo que supone una reducción de 5.885 personas respecto al año anterior (-7,33%) y un descenso mensual de 945 parados (-1,25%).

En ambos indicadores, Murcia supera la media de mejora nacional, situándose como la quinta comunidad donde más bajó el paro en términos relativos durante el último año.

En cuanto a la ocupación, marzo marcó el mayor número de afiliados de toda la serie histórica en la Región, con un total de 687.736 personas. El incremento interanual de 20.664 afiliados (+3,1%) sitúa a la Comunidad como la segunda autonomía con mayor crecimiento anual de España, 0,64 puntos por encima de la media nacional.

El colectivo de autónomos también creció hasta los 106.370 trabajadores, con un avance interanual del 1,55%.

SECTORES EN MÍNIMOS HISTÓRICOS

La consejera ha resaltado que el descenso del paro ha sido transversal en todos los sectores, con especial intensidad en servicios (-748 personas).

Destacan especialmente los hitos alcanzados en la industria, que registra el nivel de paro más bajo de toda su serie histórica (7.033 personas), y en la construcción, con el menor dato en un mes de marzo (5.181 parados).

Finalmente, López Aragón ha hecho hincapié en la consolidación de la "estabilidad" laboral, tras registrarse 27.969 contratos indefinidos en el último mes, lo que supone un incremento de casi el 10% respecto al año anterior.

Según la titular de Empleo, estos datos evidencian que el modelo regional combina "crecimiento económico con calidad en la contratación".