López Miras, en el 175 aniversario del Bando de la Huerta: "Esta es la tierra de la eterna primavera"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en el 175 aniversario del Bando de la Huerta - CARM

MURCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha asistido este martes a la Misa Huertana con motivo de las Fiestas de Primavera 2026 en Murcia, "en la tierra de la eterna primavera, de la exaltación huertana, de la murcianía y donde mostramos con orgullo lo que somos".

En este año, en que se conmemora el 175 aniversario del Bando de la Huerta, que cuenta con la declaración de Interés Turístico Internacional, López Miras ha destacado que "es una fiesta en la que no solo damos a conocer nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura, sino que también hacemos alarde de esa generosidad que caracteriza al huertano".

"Somos una gran tierra y hoy estamos orgullosos de nuestros mayores, nuestros antepasados que, a través de la huerta y de la agricultura, han hecho que seamos una de las regiones más modernas y que más crece de Europa", ha dicho el jefe del Ejecutivo autonómico.