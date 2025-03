López Miras afirma que el Programa de Lengua Árabe no es competencia regional y la Comunidad no le destina "ni un euro"

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha aclarado que el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) "no es competencia del Gobierno regional" y "no forma parte del currículum escolar de la Consejería de Educación y Formación Profesional". De hecho, ha aclarado que la Comunidad "no destina un solo euro a ese programa".

López Miras se ha contestado así en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por la petición de Vox de retirar el PLACM en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Región.

En este sentido, López Miras ha subrayado que este programa "no es regional" ni es competencia del Ejecutivo murciano, sino que es "fruto de un convenio internacional del Gobierno de España". "No forma parte de los presupuestos regionales", tal y como ha señalado López Miras, quien ha reconocido que su Ejecutivo puede "negociar y llegar a acuerdos con cuestiones que afecten a los presupuestos y a las competencias de la Región de Murcia".

NEGOCIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Al ser preguntado por la negociación de los Presupuestos de la Comunidad para 2025, López Miras ha señalado que la situación "no ha cambiado en los últimos días" y ha ratificado que la voluntad del Gobierno regional "es más que evidente" y es que quiere que las cuentas salgan adelante.

"Pero cuando el Gobierno de la Región de Murcia quiere que haya presupuestos, lo que estamos diciendo es que estamos pensando en que haya más inversión en sanidad para los ciudadanos de la Región de Murcia; que haya más inversiones en educación; que haya más presupuesto para políticas sociales; y que podamos tener unos presupuestos que sigan bajando impuestos", ha señalado.

Por tanto, ha añadido que el "único interés" del Ejecutivo autonómico por que haya presupuestos es que "son buenos para la Región de Murcia y van a redundar en beneficios para los 1,6 millones de hombres y mujeres que viven en la Comunidad". "Y como tenemos un alto sentido de la responsabilidad, sentido de Región y de Gobierno, pues estamos intentando negociar y estamos cediendo", ha remarcado.

"Somos conscientes que en una negociación hay que dejarse pelos en la cantera, dicho de forma coloquial, porque lo que queremos es que haya unos presupuestos buenos para los ciudadanos de la Región de Murcia", según el jefe del Ejecutivo murciano, quien ha considerado que "esto también tiene que ser por ambas partes".

A su parecer, la voluntad de que haya presupuestos para la Región tiene que estar presente "por todas las partes" que están negociando. Asimismo, ha valorado que la "prioridad" tiene que ser "que haya presupuestos, que los ciudadanos puedan tener las partidas presupuestarias que mantengan y que incrementen la financiación de su estado de bienestar".

"Si ambas partes priorizamos esto, yo creo que sí habrá presupuestos", según López Miras. No obstante, ha puntualizado que él solo puede hablar por parte del Gobierno de la Región de Murcia y su voluntad, que es "más que evidente", pero ha aclarado que "la otra parte también tiene que mostrar esa voluntad para que haya presupuestos pronto".

INMIGRACIÓN Y PACTO VERDE

Al ser preguntado por si el apoyo de Vox a los presupuestos pasa por una reorientación de las políticas de inmigración y también del Pacto Verde como en la Comunidad Valenciana, López Miras ha señalado que "el apoyo a los presupuestos debería depender de los presupuestos" porque "es de sentido común".

"Aprobar algo tiene que depender de lo que se apruebe", según el presidente del Ejecutivo murciano, quien ha considerado que la aprobación de las cuentas regionales "debe depender" de "cuanto se va a destinar a educación; de cuanto se va a destinar a sanidad o a políticas sociales; qué infraestructuras o qué inversiones van a llevar esos presupuestos; o si se van a bajar impuestos". Y es que, tal y como ha añadido, se trata de cuestiones que son "susceptibles de poder modificarse en los presupuestos".

Por tanto, ha rechazado que la aprobación de las cuentas regionales dependa de "otras cuestiones nacionales o partidistas", algo que considera "difícil de explicar para los ciudadanos de la Región de Murcia que requieren de unos presupuestos".

"Si usted me pregunta cuál es la opinión del Gobierno de la Región de Murcia referente a las políticas migratorias de Pedro Sánchez o a las políticas verdes de la Unión Europea, no hay novedad en lo que he dicho", tal y como ha aseverado López Miras.

Ha reconocido que ahora "parece" que estos temas "recobran protagonismo mediáticamente", pero ha recordado que el Ejecutivo regional lleva "muchos meses" diciendo que "no es posible llegar a un acuerdo migratorio con alguien que no tiene política migratoria", en referencia al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Asimismo, ha considerado que "no es posible llegar a un acuerdo" con alguien "que ha pactado con los separatistas catalanes, con independentistas y con prófugos de la justicia" una "política tan importante como la de acoger a los inmigrantes".

"Cuando no te quieres sentar con las comunidades autónomas y sí te quieres sentar con Puigdemont a pactar algo como la acogida de inmigrantes, está claro que no hay posibilidad de acuerdo en materia migratoria", según López Miras.

Por lo tanto, ha ratificado que "el rechazo del Gobierno de la Región de Murcia a la política migratoria de Pedro Sánchez es absoluta y es firme".

Ha criticado que "no se nos está tratando desde luego con justicia y con igualdad" en esta materia, y que la Comunidad está "sobrepasada" en todos los recursos que está destinando a acoger a menores extranjeros "en condiciones de dignidad". Por ello, ha asegurado que el Gobierno murciano no "puede acoger" a más menores ni va a participar "en ese reparto que Pedro Sánchez ha pactado" con el líder de Junts, Carles Puigdemont.

Asimismo, López Miras ha reiterado que la UE "tiene que cambiar políticas medioambientales que están asfixiando al sector primario". "En la región de Murcia lo sufrimos porque somos la huerta de Europa y porque producimos más del 25% de las frutas y hortalizas que exporta España", ha remarcado.

El presidente del Ejecutivo murciano ha recordado que él lleva "muchos meses" diciendo que "hay que cambiar muchísimas políticas del Pacto Verde que están asfixiando a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores".

Además, López Miras ha defendido que "hay que exigir cláusulas espejo y que hay que exigir a los agricultores de fuera y a los productos de terceros países lo mismo que se exige a nuestros agricultores".

De la misma forma, ha reconocido que "hay un gran problema con los fitosanitarios" y "con la burocracia que se les exige a nuestros agricultores y ganaderos". "Desde luego, no es normal que el 50% de la normativa de la Unión Europea esté destinada, precisamente, a asfixiar" al sector, ha aseverado.

En su opinión, estas son "algunas cosas de las que hay que cambiar" y con las que el Gobierno de la Región no está de acuerdo.

Así, ha reconocido que es algo que coincide con lo que ha dicho Vox "en los últimos días o semanas", y ha señalado que es algo que el Gobierno de la Región lleva diciendo "durante muchos meses; se puede tirar de hemeroteca y se puede ver", ha zanjado.