López Miras anuncia 10 millones extra en los Presupuestos para modernizar infraestructuras de las universidades públicas

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, preside el acto de toma de posesión del rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli - CARM

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este jueves una dotación extraordinaria de 10 millones de euros en el Proyecto de Presupuestos regionales de 2026 destinada a la modernización de las infraestructuras docentes e investigadoras de las universidades públicas de la Región de Murcia, según ha informado la Comunidad.

Durante el acto de toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli, López Miras le ha trasladado que tendrá al Gobierno regional como "aliado", y ha enmarcado esta inversión en el trabajo conjunto y continuado con las universidades públicas de la Región.

"Confiamos en que esta propuesta, que tal y como me ha trasladado el rector, es necesaria, sea apoyada también por el resto de los grupos políticos de la Asamblea Regional", ha expresado López Miras.

Igualmente, el jefe del Ejecutivo autonómico ha dado a conocer otra nueva iniciativa: el "inminente" lanzamiento de un nuevo programa de movilidad Jiménez de la Espada, que permitirá convocar más de 30 ayudas para impulsar las estancias internacionales de investigadores de la Región en centros de excelencia.

Este programa busca fomentar la internacionalización del talento investigador y atraer actividad científica de alto impacto a la Región. Desde su puesta en marcha, el programa Jiménez de la Espada ha acumulado una inversión superior a 8,1 millones de euros.

FELICITACIÓN A BAIXAULI Y RECONOCIMIENTO A JOSÉ LUJÁN

López Miras ha felicitado a Samuel Baixauli, tras asumir la responsabilidad de dirigir "una institución centenaria que representa un pilar esencial del patrimonio intelectual, social, científico y económico de la Región de Murcia".

El presidente ha destacado su trayectoria en la Facultad de Economía y Empresa y sus años de gestión universitaria, y ha asegurado estar "convencido" de que "su conocimiento de la universidad y su compromiso con la institución serán fundamentales para afrontar esta nueva etapa".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha tenido palabras de reconocimiento para el rector saliente, José Luján, de quien ha destacado que, durante su mandato, la UMU "ha reforzado su proyección internacional, ha consolidado su posición investigadora y ha avanzado en modernización y digitalización".

López Miras también ha vuelto a recordar la figura de quien fuera el decimocuarto rector de la Universidad de Murcia, José Ballesta, de quien ha afirmado que "es ya un rector y un alcalde para la eternidad".

"COMPROMISO" CON LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

En su intervención, el máximo responsable autonómico ha reiterado al nuevo rector el "compromiso" del Gobierno regional con la Universidad de Murcia, "no sólo desde la financiación o la cooperación institucional, sino desde la firme convicción de que el sistema universitario es imprescindible para el presente y el futuro de la Región".

"Estoy convencido de que el verdadero poder estratégico para nuestra Región en el siglo XXI reside, cada vez más, en nuestra capacidad para generar conocimiento, transformarlo en innovación y trasladarlo a la sociedad. Y ahí, las universidades públicas desempeñan un papel absolutamente irremplazable", ha afirmado el presidente.

El jefe del Ejecutivo regional ha repasado otras iniciativas impulsadas junto a las universidades, como el Campus Mare Nostrum, o la tramitación de las futuras leyes autonómicas de Universidades y de la Ciencia, actualmente en distintas fases de tramitación.

Hasta 1.850 millones de euros para las universidades públicas López Miras ha puesto de relieve que una muestra del "compromiso claro y firme con nuestras universidades públicas es el acuerdo plurianual de financiación universitaria 2025-2029".

Dicho acuerdo moviliza hasta 1.850 millones de euros para las universidades públicas de la Región, con una aportación autonómica de 1.300 millones.

El presidente ha subrayado que esta financiación supone "casi el 4 por ciento del presupuesto de la Comunidad y casi el 80 por ciento del presupuesto total de la universidad".

En este sentido, ha resaltado que ese respaldo "se refuerza además con convenios, programas o cátedras con la Universidad de Murcia que casi semanalmente aprobamos en los Consejos de Gobierno".