López Miras anuncia 26 millones hasta final de año para acelerar la transformación tecnológica de la economía regional

El Presidente De La Comunidad, Fernando López Miras, Inauguró Hoy La Quinta Edición De Avanza - Foro De Empresa Familiar De La Región De Murcia, Organizado Por La Asociación Murciana De La Empresa Familiar (Amefmur). - CARM

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, ha inaugurado este viernes en Murcia la quinta edición de Avanza-Foro de Empresa Familiar de la Región de Murcia, donde ha anunciado que su Ejecutivo invertirá 26 millones de euros en los próximos cuatro meses para acelerar la innovación, la digitalización y la transformación tecnológica del tejido productivo regional.

"Queremos hacer de la tecnología un aliado y un activo en la cuenta de resultados de las empresas", ha subrayado el presidente, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Así, la Comunidad lanzará diferentes líneas de ayudas que darán el empujón necesario para especializar a las empresas en sectores que tienen potencial para ser estratégicos para la Región, como alimentación saludable, energías limpias, química y logística sostenible, o tecnologías duales.

La inversión permitirá también reforzar la I+D en sectores emergentes como la ciberseguridad y la inteligencia artificial; impulsará la transferencia de tecnología y conocimiento entre organismos públicos y privados de I+D+i y las empresas de la Región, y permitirá financiar nuevos proyectos destinados a mejorar las capacidades de las compañías de la Región.

Durante el acto, al que también ha asistido el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, López Miras ha revindicado el papel central de la empresa familiar en el desarrollo económico y social de la Región.

En este sentido, ha subrayado que "cuidar a la empresa familiar es cuidar el empleo estable, las oportunidades de los jóvenes, la distribución de la riqueza y la libertad de emprender".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido que "la empresa familiar no es una nota a pie de página en la economía de la Región, sino el extenso relato de años de progreso y liderazgo", y ha destacado que en estas compañías "la tradición y la cultura del esfuerzo conviven con la innovación y la visión a largo plazo".

LAS CINCO PRIORIDADES DE LA REGIÓN

López Miras ha subrayado en su intervención que la Región está apostando por cinco grandes "desafíos" de futuro: competitividad, talento, energía, infraestructuras y turismo de calidad.

"Son retos que ya estamos afrontando con políticas previsibles, evaluables y que generan confianza porque nacen del acuerdo con la sociedad", ha afirmado.

En materia de competitividad, López Miras ha recordado que su Gobierno ha tomado medidas como la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones hasta el tercer grado; ha aprobado la cuarta Ley de Simplificación Administrativa y ha apostado de forma decidida por la innovación como "brújula y motor" de la economía regional.

Respecto al talento, ha señalado que la Comunidad está reforzando la formación dual y los vínculos entre universidades y empresas, con itinerarios diseñados conjuntamente y con la incorporación de profesorado con experiencia directa en industria y servicios.

En cuanto al modelo energético, el presidente ha puesto en valor el polo del Valle de Escombreras, al que ha definido como "un gran activo con capacidad para convertirse en el hub energético sostenible de Europa", y ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo regional con su desarrollo.

También se ha referido a las infraestructuras, recordando que "seguimos apostando por la mejora del suelo industrial".

En esta materia, ha destacado que "hoy mismo se abre una nueva convocatoria para la mejora y modernización de polígonos, con la que ya hemos promovido 52 actuaciones que han movilizado casi 7 millones de euros desde 2021".

Sobre el turismo, ha defendido la necesidad de consolidar esta industria como un sector tractor de la economía regional, porque "es una industria de primera división que empuja a muchas otras actividades".

Igualmente, ha recordado que el Plan Estratégico de Turismo hasta 2032 sitúa a la Región en una senda de crecimiento sostenido.

APELACIÓN A LA SENSATEZ Y AGRADECIMIENTO A AMEFMUR

López Miras también ha hecho un llamamiento a "recuperar la sensatez en tiempos en los que la anomalía se ha adueñado de la vida pública", y ha pedido "ensanchar la capacidad de diálogo" para llegar a "grandes acuerdos". "Si hacemos ese ejercicio de reflexionar, resetear, dar voz y escuchar, gana España y gana la Región de Murcia".

Finalmente, el presidente López Miras ha felicitado a la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) por la celebración del Foro Avanza, y le ha trasladado su agradecimiento "por recordarnos que la economía es una red de compromisos: con empleados, con proveedores, con la tierra y con las generaciones que vendrán".