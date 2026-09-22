López Miras anuncia una convocatoria de 16 millones para ayudar a 2.300 jóvenes a pagar el alquiler

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asistió hoy al pleno de la Asamblea Regional, donde respondió las preguntas de los grupos parlamentarios - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este martes que el Gobierno regional lanzará antes de que finalice 2026 una convocatoria de ayudas al alquiler dotada con 16 millones de euros, con la que prevé beneficiar a unos 2.300 jóvenes de hasta 35 años de la Región de Murcia.

López Miras ha realizado este anuncio durante la sesión de control al presidente celebrada en el Pleno de la Asamblea Regional, en respuesta a una pregunta del portavoz del PP, Joaquín Segado, sobre las iniciativas previstas para mejorar el acceso de los ciudadanos a la vivienda. "Antes de que termine 2026 vamos a lanzar la mayor convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes de los últimos años", ha avanzado el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha calificado la convocatoria de "histórica".

Las ayudas cubrirán gastos correspondientes a dos años completos de alquiler, 2026 y 2027, y permitirán a los beneficiarios recibir hasta 300 euros mensuales cuando tengan alquilada una vivienda y hasta 200 euros al mes en el caso de una habitación. López Miras ha explicado que "los jóvenes presentarán el contrato de alquiler, la Administración comprobará con rapidez que cumple los requisitos y se tramitará la ayuda".

El presidente ha enmarcado la convocatoria en las medidas desarrolladas por el Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda y ha destacado el Aval Joven, puesto en marcha en 2021. Según los datos aportados, el programa ha beneficiado a más de 1.300 jóvenes mediante 23 millones de euros concedidos en avales. Además, el Gobierno regional ha destinado otros seis millones para llegar a más de 300 jóvenes. "Vamos a seguir el resto de la legislatura tomando decisiones pensando en todos, en las familias y, sobre todo, en los jóvenes", ha asegurado el presidente, que ha situado el acceso a la vivienda como uno de sus principales problemas.

Por su parte, Segado ha defendido el modelo de vivienda asequible impulsado por el Ejecutivo regional para "movilizar suelo, aumentar la oferta y conseguir que se construyan más viviendas" y ha contrapuesto las medidas del Gobierno murciano con la política desarrollada por el Ejecutivo central.

PRESUPUESTOS REGIONALES

En otra de las preguntas, el portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha preguntado a López Miras si considera que los Presupuestos prorrogados de 2025 son adecuados para atender las necesidades de los ciudadanos de la Región. Martínez Alpañez ha sostenido que "las familias de la Región de Murcia no pueden ahorrar" y ha acusado al Ejecutivo autonómico de mantener unas cuentas prorrogadas mientras los ciudadanos afrontan el incremento del coste de la vida.

El portavoz de Vox ha preguntado al presidente con qué medidas del documento de 16 páginas presentado por su formación para negociar las cuentas autonómicas está en desacuerdo. Entre ellas, ha citado elevar hasta 2.500 euros la deducción por nacimiento de hijos, incrementar de 300 a 800 euros la deducción por vivienda habitual e introducir deducciones relacionadas con determinados gastos de enfermos de cáncer y personas celíacas.

López Miras ha reconocido que "lo mejor es tener un presupuesto en vigor" y ha añadido que, aunque la Administración puede funcionar con unas cuentas prorrogadas, "esto es algo que no es normal ni a lo que debemos acostumbrarnos". "Yo quiero que haya Presupuestos", ha insistido el presidente, que ha asegurado que las administraciones deberían aprobar unas nuevas cuentas cada año. Además, ha señalado que comparte la posición de su partido de que "si hay una segunda prórroga de un presupuesto" deberían disolverse las Cortes (en este caso, la Asamblea Regional) y convocarse elecciones.

Sobre las exigencias planteadas por Vox, López Miras ha asegurado que las medidas "estrictamente presupuestarias" representan "menos de la mitad" de los 16 folios presentados por la formación. "Ustedes no pueden aprovechar la situación de necesidad para que haya un presupuesto en la Región de Murcia para imponer todo su programa electoral", ha reprochado a Vox. Asimismo, ha afirmado que no pueden "utilizar como rehenes a aquellos que más lo necesitan". El presidente regional ha terminado planteando una oferta directa a la formación: "Si ustedes se ciñen en esa propuesta de acuerdo estrictamente a lo que tiene que ver con Presupuestos, esta tarde firmamos el acuerdo de Presupuestos".

MAR MENOR

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha preguntado a López Miras por la reforma de la Ley del Mar Menor y ha acusado al PP de reducir las sanciones y permitir que quienes cometan infracciones graves o muy graves puedan acceder a ayudas y subvenciones públicas. "Usted dijo que no daría ni un paso atrás en la protección del Mar Menor y dijo que la Ley del Mar Menor no se toca. Pues bien, eso es precisamente lo que está haciendo su grupo parlamentario", le ha reprochado.

La socialista ha defendido que la laguna necesita "protección permanente y específica" y ha anunciado que su partido propondrá una modificación del Estatuto de Autonomía para blindar la protección del Mar Menor mediante el principio de no regresión ambiental. "Queremos que la protección del Mar Menor quede blindada en el Estatuto de Autonomía, por encima de cualquier mayoría coyuntural", ha afirmado Fernández, quien ha emplazado al PP a apoyar la propuesta cuando llegue a la Cámara.

López Miras ha negado que la reforma planteada suponga rebajar la protección de la laguna. "No supone la más mínima desprotección del Mar Menor", ha respondido.

El presidente ha insistido en que "sigue estando prohibido lo que estaba prohibido" y que "no se elimina ningún límite, ninguna limitación a la actividad en torno al Mar Menor". Según él, lo que pretende la modificación es "adaptar las sanciones, la normativa sancionadora de la Región de Murcia, en este caso del Mar Menor, al conjunto de España". "Decir que cuando una norma no elimina ninguna limitación ni quita ninguna prohibición supone una desprotección es algo no solo incoherente, sino que es mentira", ha afirmado.

En este sentido, ha argumentado que asumir ese planteamiento equivaldría a sostener que "las Tablas de Daimiel están desprotegidas, que Doñana está desprotegida o que la Albufera de Valencia está desprotegida".

Según los datos ofrecidos por López Miras, este año han llegado por esta vía al Mar Menor 11 hectómetros cúbicos. "Lo que está llegando a través de la rambla del Albujón al Mar Menor es veneno para el Mar Menor", ha aseverado.

MENORES EXTRANJEROS EN CEUTA

Por último, el diputado del Grupo Mixto José Ángel Antelo ha preguntado al presidente si el Gobierno regional aceptará el reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta que pueda asignar el Ejecutivo central a la Región. Antelo ha pedido a López Miras que se niegue a aceptar el reparto y ha reclamado "un frente total y absoluto contra la inmigración ilegal".

El presidente de la Comunidad ha asegurado que "nadie del Gobierno de España se ha puesto en contacto con la Región de Murcia ni con otra comunidad autónoma para hablar de un posible reparto" de estos menores. Además, ha reiterado su consideración de que lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta fue "una invasión dirigida, teledirigida" y ha sostenido que "no se puede tomar ninguna decisión que legitime esa invasión".

López Miras ha defendido que quienes entraron irregularmente deben regresar a Marruecos y ha incidido especialmente en los menores. "Si son menores, creo que con mucha más justificación tienen que estar al lado de su familia", ha señalado. En los casos en los que no puedan localizarse sus familiares, ha defendido que sean tutelados por Marruecos. "Será mucho mejor que los menores marroquíes estén tutelados por su Gobierno que por el Gobierno de la Región de Murcia, de Andalucía, de Valencia o de Madrid", ha afirmado.