López Miras condena el asesinato machista de Librilla y expresa su pésame a la familia de la víctima

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, preside el minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de San Javier en memoria de la joven de 19 años asesinada presuntamente por su pareja en Librilla
Publicado: lunes, 27 octubre 2025 13:03

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha expresado este lunes su "más firme condena y repulsa" por el asesinato de una joven de 19 años en Librilla, presuntamente a manos de su pareja, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

López Miras ha presidido el minuto de silencio que tuvo lugar a las puertas del Ayuntamiento de San Javier, en memoria de la víctima.

"Quiero transmitir mi más sentido pésame a los familiares de la víctima, a sus amigos y a todos los vecinos de Librilla. Deseo que todo el peso de la ley caiga sobre el responsable y que no tengamos que lamentar más sucesos como éste", ha dicho.

Igualmente, el máximo responsable autonómico ha apelado a "trabajar entre todos para conseguir que la violencia de género sea erradicada. Desde centros educativos, desde las Administraciones y desde el ámbito familiar: todos juntos tenemos que parar esto de una vez por todas".

