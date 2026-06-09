López Miras defiende el trasvase, la ley de vivienda y el diálogo en el acto del Día de la Región de Murcia

Acto del Día de la Región de Murcia en el Antiguo Mercado de La Unión - CARM

LA UNIÓN (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Antiguo Mercado de La Unión ha acogido este año el acto del Día de la Región en el que se han entregado las Medallas de Oro y los Diplomas a Servicios Distinguidos.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha definido a la historia de Región de Murcia como la de "la unión, de la concordia" y ha apostado por "buscar el entendimiento y abandonar una confrontación que a nada bueno condujo nunca y que no lo hará ahora".

López Miras ha apostado por mirar al futuro asegurando que esa "es la fuerza de nuestra historia". "Nuestro presente no nos debe nada a nosotros, nos lo deberá el futuro que seamos capaces de entregar a quienes vengan después", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que las "circunstancias complejas" actuales "no deben ser sino motivación para esforzarnos más, para comprometernos aún más".

En este sentido, ha defendido el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y de los jueces y fiscales. Al hilo, ha lamentado que "resulta preocupante que nos estemos acostumbrando a contemplar que haya quienes desacrediten o ataquen de forma recurrente a instituciones llamadas a ejercer funciones de control, supervisión o fiscalización".

López Miras ha aseverado que la independencia de los poderes del Estado "no es una cuestión ideológica ni partidista, es una exigencia democrática básica y una responsabilidad compartida por todos aquellos que creemos en la vigencia plena del Estado de Derecho".

En el ámbito regional, ha reclamado la aprobación de la Ley de Vivienda Asequible, un nuevo modelo de financiación autonómica "que nos trate como al resto de los españoles", y el trasvase Tajo-Segura al señalar que su recorte "no solo se hace daño a la Región de Murcia o al Levante, se hace daño al conjunto del país, se comete una injusticia y se ignora la Constitución".

Tras dedicar unas palabras a cada uno de los galardonados, ha agradecido a todos ellos "por lo que nos enseñáis, por vuestra lección, por vuestra entrega y porque hoy somos mejores gracias a vosotros".

Al comienzo del acto, el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, ha destacado esta "ciudad alucinante" ha unido a personas llegadas de "muchos lugares de España, para construir una ciudad nacida del esfuerzo, del mestizaje y de la esperanza".

Por otra parte, ha reclamado, al igual que lo ha hecho López Miras, la recuperación de la bahía de Portman, "una causa de justicia histórica para la Región de Murcia".

A continuación, la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, ha señalado que este es un "día para ver el ilusionante futuro hacia el que avanzamos juntos". Martínez ha afirmado que "tenemos la obligación de defender nuestra Región desde la unidad, desde las instituciones, desde el respeto" ante "los tiempos complejos en los que la polarización amenaza con sustituir al diálogo".

Tras la entrega de los galardones, el doctor Ricardo Robles, en nombre de todos los premiados ha destacado como todos ellos han "llevado el nombre de la Región más allá de nuestras fronteras y hemos demostrado que el éxito adquiere un valor especial cuando se comparte con los demás".

Así, Robles ha tenido un especial recuerdo al alcalde de Murcia, José Ballesta, señalando como los últimos años del regidor "han dejado una huella inolvidable e imborrable en todos nosotros".

Robles ha destacado que la Región ha sido la comunidad donde se produjo el mayor incremento de donación y la tercera comunidad de España en pasar de los 70 donantes por

El acto ha contado con la actuación del dúo murciano Maestro Espada que ha interpretado 'Mayos', el guitarrista flamenco Antonio Muñoz Fernández, Bordón Minero 1989, que ha interpretado 'Alegrías Bahía de Portmán' y Fiesta Flamenca, y con Álvaro Mora, Bordón Minero 2022.

MEDALLAS DE ORO

Durante el acto se han entregado 14 Medallas de Oro de la Región de Murcia y cinco Diplomas de Servicios Distinguidos.

Entre las personas distinguidas con la Medalla de Oro han estado José Ballesta Germán, a título póstumo, "por su labor y contribución" como alcalde de Murcia y rector de la Universidad de Murcia.

Por otra parte, se ha reconocido al Arsenal de Cartagena, al cumplirse 300 años de la creación del Departamento Marítimo de Levante.

En la misma línea de distinciones, se ha premiado a Domingo Martínez Palomo (Cieza, 1954), por su trayectoria en la Casa de Su Majestad el Rey.

Igualmente, se ha otorgado el galardón a Pedro Luis Ripoll, traumatólogo y director del Centro de Excelencia FIFA en Murcia, además de miembro fundador de la Sociedad Española de Cirugía Artroscópica.

En el ámbito empresarial y financiero, se ha distinguido a la Caja Rural Regional, por su contribución al crecimiento del sector agrícola y ganadero de la Región y a José María Albarracín por su labor al frente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) durante una década. A su vez, se ha condecorado a la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), con motivo de su 50 aniversario.

Otro reconocimients ha recaído en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Arroz de Calasparra, en el 40 aniversario de su fundación (1986) y por ser el primer arroz de España en obtener este reconocimiento.

En el área sanitaria se ha premiado a Ricardo Robles Campos, coordinador regional de Trasplantes de la Región, uno de los especialistas en trasplantes más reconocidos de España, con base en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

Asimismo, se ha distinguido a la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, por su importante patrimonio cultural e histórico.

En el plano cultural, ha recaído en Ángel Mateo 'Charris', uno de los principales representantes de la vanguardia cultural de Cartagena y de la Región de Murcia.

En el sector social, se ha concedido la medalla a Joaquín Barberá, a título póstumo, por su labor en favor de las personas con discapacidad y sus familias y por su contribución al desarrollo del movimiento asociativo y la inclusión social en la Región.

En cuanto al apartado deportivo, se ha reconocido al Ucam Murcia CB, por su contribución social y deportiva y su evolución en las competiciones nacionales e internacionales, y a Eduardo Sao Thiago Lentz, Duda, exjugador y entrenador de fútbol sala con una estrecha vinculación a Murcia y Cartagena.

Por otro lado, las personas e instituciones distinguidas con el Diploma de Servicios Distinguidos han sido, en primer lugar, Germán Pérez González, guardia civil fallecido en acto de servicio durante una operación contra en el narcotráfico, en Huelva, que pasó su infancia en San Javier.

A continuación, se ha distinguido a Elena González-Blanco García, (Murcia, 1981), una filóloga, experta en inteligencia artificial y empresaria española.

De igual forma, se ha otorgado el diploma a Amalia Gómez (Abarán, 1943), una destacada historiadora, docente y política española, reconocida por su labor como secretaria general de Asuntos Sociales (1996-2000) durante el gobierno de José María Aznar.

Asimismo, se ha reconocido a Miguel Padilla, agricultor lorquino con una amplia trayectoria en la representación y defensa de los profesionales del campo desde la organización agraria COAG, de la que ha sido presidente nacional.

Finalmente, se ha premiado a María José Plana, en reconocimiento a una trayectoria excepcional de compromiso social, liderazgo asociativo y defensa de los derechos de las personas con fibrosis quística, discapacidad física y orgánica y sus familias.

Cabe destacar, que el Gobierno regional entregó el pasado miércoles 3 de junio la Medalla de Oro de la Región de Murcia a Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz cuando le queda un mes para concluir su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier.