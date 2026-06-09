López Miras: "En el Día de la Región de Murcia celebramos con orgullo lo que nos une y lo que construimos juntos"

MURCIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha felicitado el Día de la Región de Murcia celebrando "con orgullo lo que nos une y lo que estamos construyendo juntos".

Este 9 de junio ha destacado que la Región de Murcia "avanza con rumbo claro" con "hechos de futuro", según ha indicado a través de sus redes sociales.

"Feliz 9J a todos los que compartimos el inmenso privilegio de vivir en la mejor tierra del mundo!", concluye su mensaje.

Además, ha acompañado esta publicación con un vídeo donde se hace referencia a la cultura, el deporte o la gastronomía de la Región.

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