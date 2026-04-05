López Miras destaca que acaba una Semana Santa que se traduce en "la razón de ser" del cristianismo

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asistió hoy en Jumilla a la procesión de Jesús Resucitado - ANGELA ORTIZ

MURCIA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asistió hoy en Jumilla a la procesión de Jesús Resucitado, donde puso en valor que "termina una semana de Pasión que moviliza la razón de ser y la fe de aquellos que vivimos la Semana Santa de manera emocionante".

En esa línea, para el presidente, Domingo de Resurrección también es un momento para hacer balance de ocupación durante estos días. "Si observamos los datos turísticos, se están cumpliendo las mejores previsiones posibles: Murcia, Cartagena y Lorca, y en el resto de los municipios", con una ocupación que supera el 90 por ciento.

"Semana Santa es turísticamente una palanca económica de crecimiento, oportunidades y puestos de trabajo", añadió. Asimismo, agradeció a quienes forman parte de la Semana Santa en Jumilla, declarada de Interés Turístico Internacional, por "la labor que realizan durante todo el año para que esta semana brille con todo su esplendor".