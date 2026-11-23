1136614.1.260.149.20261123150758 El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Fernando López Miras, visita visitado en Yecla una empresa acompañado por la alcaldesa, Remedios Lajara, y candidatos 'populares' al Congreso y al Senado - PPRM

El líder del PPRM afea al candidato del PSOE que diera un mitin en Murcia sin asumir "ni un solo compromiso" con este territorio

YECLA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de la Región (PPRM), Fernando López Miras, ha destacado este lunes los compromisos adquiridos por Alberto Núñez Feijóo para garantizar una financiación "justa" e impulsar un Plan Nacional del Agua frente al "silencio" de Pedro Sánchez durante su visita de este domingo a Murcia, según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Durante un recorrido por el Altiplano, López Miras ha reprochado al jefe del Ejecutivo central que acudiera a la Región sin plantear soluciones a los problemas de los ciudadanos. "Podría haber dado el mitin en Murcia o en Calahorra, porque no dijo nada" ni asumió "ni un solo compromiso con cuestiones importantes, fundamentales" para la comunidad, según ha señalado a los medios de comunicación.

"¿Cómo se puede venir a la Región de Murcia a no hablar de agua, no hablar de financiación, no hablar de infraestructuras?", se ha preguntado el dirigente 'popular', quien ha advertido de que "si de verdad lo que quiere es defender la bandera de la Región de Murcia", debería comprometerse a aprobar "un sistema de financiación justo" y "no querer imponernos el sistema de financiación que ha aprobado él solo con los independentistas catalanes".

"Ya les digo que Oriol Junqueras no le ha propuesto a Pedro Sánchez un sistema de financiación que beneficie a la Región de Murcia", ha apostillado al respecto.

Del mismo modo, ha exigido a Sánchez que anuncie "que va a dar marcha atrás a su promesa de cerrar el trasvase Tajo-Segura", que garantice que "la línea de alta velocidad Murcia-Madrid es segura, cosa que a mí todavía no me ha contestado por carta", y que concrete "que va a reforzar los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional para que nuestra región sea segura".

Frente a esta actitud, el presidente del PPRM ha puesto en valor las medidas anunciadas este domingo por Alberto Núñez Feijóo en Murcia, entre las que figura la aprobación en los cien primeros días de Gobierno de un Plan Nacional del Agua que mantenga el trasvase Tajo-Segura bajo criterios técnicos, además de un nuevo modelo de financiación autonómica y un fondo de nivelación transitorio para que la Región "deje de ser la comunidad peor financiada de España".

APOYO EMPRESARIAL EN YECLA Y PRÓRROGA PARA LOS POZOS DE JUMILLA

En el marco de esta jornada, López Miras ha visitado en Yecla una empresa acompañado por la alcaldesa, Remedios Lajara, y candidatos 'populares' al Congreso y al Senado, donde ha reivindicado menos impuestos, menos trabas burocráticas y una "financiación justa" para impulsar la competitividad empresarial.

En este sentido, ha denunciado que la Región recibe cada año en torno a 1.600 millones de euros menos que la comunidad mejor financiada, lo que lastra su capacidad de inversión.

Tras resaltar la fortaleza de la industria del mueble de Yecla, que genera 8.500 empleos, ha recordado proyectos autonómicos en el municipio como el avance administrativo del desdoblamiento de la carretera de Villena y la ampliación del centro de salud Yecla-Este Mariano Yago, dotada con cerca de cinco millones de euros y que, según ha precisado, empezará su ejecución en el primer trimestre de 2027.

Posteriormente, el dirigente 'popular' se ha reunido en Jumilla con representantes de la comunidad de regantes Miraflores junto a la alcaldesa, Seve González, donde ha alertado de la situación "desesperada" de los agricultores ante el cierre de los pozos previsto a partir de 2027 por la aplicación de una directiva europea.

Tras recordar que el Gobierno regional ya ha pedido una prórroga hasta 2033, ha exigido que "hasta que no haya una alternativa no se pueden cerrar los acuíferos, no se pueden cerrar los pozos" y ha defendido el trasvase Júcar-Vinalopó para garantizar el suministro hídrico en la comarca.