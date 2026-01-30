López Miras destaca el "papel estratégico" de la arquitectura para "el desarrollo de la Región de Murcia"

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, durante el acto de entrega de los XXIII Premios de Arquitectura de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, clausuró este jueves la entrega de los XXIII Premios de Arquitectura de la Región de Murcia, un acto en el que destacó el "papel estratégico" de la arquitectura para contar con ciudades más saludables, atractivas y con mayor identidad cultural y patrimonial.

Además, subrayó que "la arquitectura resulta esencial para el desarrollo de la Región de Murcia y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Durante su intervención, el presidente insistió en "el papel esencial de la arquitectura como parte de la transformación de la sociedad", y reafirmó "el compromiso del Gobierno regional con una arquitectura entendida como servicio público".

López Miras destacó que el Gobierno regional impulsa este enfoque a través de políticas concretas, como la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible, la implantación efectiva de la accesibilidad universal con la entrada en vigor en 2025 del Reglamento de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia y la puesta en valor del paisaje histórico de las ciudades.

"Todo ello se completa con un decidido impulso a la simplificación administrativa en el ámbito urbanístico y con nuevas iniciativas legislativas, como el proyecto de Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia orientada a facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y familias de rentas medias", añadió.

El presidente también trasladó una reivindicación compartida en el sector: "La necesidad de escuchar a los profesionales, de confiar en su criterio y de incorporar su conocimiento cuando se abordan proyectos de gran impacto para la sociedad".

En este sentido, quiso dejar claro "el compromiso firme del Gobierno de la Región de Murcia con el trabajo de los colegios profesionales".

Estos premios se celebran con carácter bienal desde 1985 gracias a la colaboración del Gobierno regional con el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia y las entidades colaboradoras Fundación CajaMurcia y Caixabank.

PREMIADOS

El premio especial a la labor profesional distinguió al arquitecto José María Torres Nadal, mientras que el premio regional de arquitectura fue a parar a los arquitectos Enrique Nieto Fernández y Fernando de Retes Aparicio por la intervención realizada en la 'Recuperación de huertos en interior de manzana. Huertos del Vicario'.

Este proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, ejemplifica el potencial de la arquitectura para transformar la ciudad desde la sensibilidad hacia el territorio, recuperar espacios infrautilizados y generar valor social y calidad urbana.

Por su parte, el premio de nueva edificación recayó en 'Biotopía industrial. Oficinas para una nueva ecología urbana', en Molina de Segura, del estudio Santa-Cruz Arquitectos SLP.

Además, el premio de rehabilitación y restauración fue otorgado a 'Telón de fondo', en Murcia, del arquitecto Juan Antonio Sánchez Morales; el premio de espacio público y arquitectura del paisaje fue concedido al 'Parque Almansa y equipamientos culturales', promovido por el Ayuntamiento de San Javier, de los arquitectos Miguel Martínez Castillejo y Pau Batalla Soriano; y el premio de innovación y divulgación distinguió a 'Casa-Estudio LAM', en Molina de Segura, de los arquitectos Emilia Ruipérez Bastida y Raúl Latorre Luna.

Asimismo, en la categoría de arquitectura de interior y actuaciones efímeras se reconoció a 'Casa Melón', de los arquitectos Dictinio de Castillo-Elejabeytia Gómez y María Fernanda Estrada López, y 'Flagflat', de los arquitectos Alejandro Martínez Carrillo y Rosana Galián García.

En cuanto al premio especial de sostenibilidad, fue para el 'Centro Cívico Espacio Roldán. Activando resiliencia', promovido por el Ayuntamiento de Torre Pacheco, de los arquitectos Edith Aroca Vicente y José María López Martínez.

Finalmente, la mención especial de arquitectura joven recayó en 'Casa Cruda', en Cartagena, de los arquitectos Elvira Carrión Meroño y José María Mateo Torres.