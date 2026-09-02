López Miras destaca el "protagonismo" de la Región con la llegada de La Vuelta Ciclista

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha destacado este miércoles que la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, entre Cartagena y Lorca, convierte "una vez más" a la Región de Murcia en "protagonista de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo".

López Miras ha realizado estas declaraciones desde la salida de la etapa en Cartagena, cuyo recorrido, de 154 kilómetros, discurre íntegramente por territorio regional, según ha informado la Comunidad.

El presidente autonómico ha señalado que la etapa "va a funcionar como un reclamo turístico para la Región de Murcia", ya que "millones de espectadores" podrán contemplar durante el recorrido la diversidad natural de la Región, incluida "la Sierra Minera, esa joya única que es el Mar Menor, o la zona sur de Sierra Espuña".

El paso de La Vuelta por la Región generará un total estimado de 1.000 pernoctaciones, según el Gobierno regional, en establecimientos hoteleros, vinculadas al desplazamiento de la organización, los equipos, medios de comunicación, patrocinadores y aficionados.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena ha destacao "que La Vuelta vuelva a elegir Cartagena solo tres años después confirma nuestra capacidad para organizar grandes acontecimientos y nuestra estrategia de utilizar el deporte para promocionar Cartagena como destino turístico".

Asimismo, López Miras ha destacado la importancia de las grandes citas deportivas para la Región, ya que "hacen de embajadores de la Región de Murcia, y muestran lo mejor que tenemos".

En este sentido, ha puesto en valor que la celebración de esta etapa supone también "dar muestra de que podemos organizar grandes eventos deportivos de repercusión mundial".