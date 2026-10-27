López Miras destaca que la Región de Murcia tiene 48.500 trabajadores más que hace un año

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Gobierno regional, Fernando López Miras, ha señalado que la Región de Murcia es "imparable" en materia de empleo tras darse a conocer los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

"Hoy contamos con 48.500 trabajadores más que hace un año y nos acercamos a los 750.000 ocupados. Son cifras históricas", ha señalado el jefe del Ejecutivo regional a través de redes sociales.

Asimismo, López Miras ha destacado que "detrás de estos datos hay personas, familias y jóvenes que encuentran oportunidades para construir aquí su proyecto de vida".