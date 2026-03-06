López Miras dice que "gran parte del tejido empresarial de Murcia tiene vínculos comerciales con EEUU" y pide prudencia

Archivo - El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha expresado este viernes su preocupación por el conflicto bélico en Irán, ya que "hay gran parte del tejido empresarial de la Región de Murcia que tiene intereses, exporta y tiene vínculos comerciales con Estados Unidos".

López Miras, que ha hecho estas declaraciones momentos después de asistir al tradicional besapié del Cristo del Rescate en la iglesia de San Juan Bautista, ha llamado a la "prudencia" en lo concerniente a la política exterior.

Y es que, ha señalado, "detrás de cada decisión que se toma en política exterior está el futuro y la viabilidad de muchas empresas y familias y los empleos también de muchas familias".

Por ello, ha reiterado su mensaje de cautela y responsabilidad "a la hora de tomar decisiones en política exterior", tras lo que ha vuelto a insistir en que "siempre que haya que tomar una decisión es mejor estar con la Unión Europea que en contra de la Unión Europea". "Es mejor estar con países como Francia o como Alemania a estar del lado de países dictatoriales como Irán", ha concluido.