López Miras dice que Moreno está "más que legitimado" para gobernar en solitario tras un resultado "contundente"

Directiva Nacional del PP - PPRM

MURCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia (PPRM), Fernando López Miras, ha asegurado que el candidato 'popular' a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuenta con un aval "más que suficiente" para conformar un gobierno en solitario tras haber obtenido un resultado "contundente" que supera en escaños a toda la izquierda.

En declaraciones a los medios a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP, que se celebra este lunes en Madrid, López Miras ha valorado que su formación política "ha arrasado" en los comicios andaluces al aglutinar el respaldo de más del 40 por ciento de los sufragios, frente al "peor resultado de la historia del Partido Socialista en su feudo".

Al ser preguntado por la postura que debe adoptar el candidato andaluz ante posibles pactos, el líder del PPRM ha apelado a la "coherencia" de la trayectoria seguida por el partido en la Región de Murcia.

"En 2023, cuando también me quedé a dos escaños de la mayoría absoluta, defendí que era un resultado más que suficiente como para poder gobernar en solitario", ha recordado, tras subrayar que esta fórmula es "lo que los ciudadanos quieren".

APELA A LA "RESPONSABILIDAD" DE VOX

López Miras ha admitido que "es más que evidente que cuando no se alcanza esa mayoría absoluta necesitas el apoyo de otro partido que te facilite esa gobernabilidad, pero desde luego la responsabilidad no solo tiene que recaer en el Partido Popular".

A este respecto, ha sostenido que Vox "también tiene que tener la responsabilidad de no bloquear" y ha contrapuesto los pesos de ambas formaciones en el nuevo arco parlamentario andaluz.

"Con un 13% de votos frente al 41%, y 15 diputados frente a 53, la responsabilidad de Vox de no bloquear el Gobierno que ha querido la mayoría de los andaluces también existe", ha remarcado.

López Miras ha descartado que la próxima legislatura andaluza vaya a convertirse en un "lío" por la dependencia parlamentaria y ha confiado en que impere la sensatez. "Confío en la responsabilidad de Vox y en que no bloqueen algo que nadie entendería que se bloquease", ha zanjado.