López Miras dice que la rebaja del IVA "se queda corta" y cree que debería afectar a todos los productos de alimentación

MURCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo, Fernando López Miras, ha considerado que la bajada del IVA a los alimentos aplicada por el Gobierno central "se queda corta" ya que, en su opinión, debería afectar "a todos los productos de alimentación", incluidos la carne y el pescado.

En una rueda de prensa y al ser preguntado a este respecto, López Miras ha valorado que la bajada del IVA "es una buena decisión" y ha recordado que el Gobierno murciano llevaba "meses" demandándola.

Sin embargo, ha lamentado que la medida "se ha quedado corta, sin duda y a todas luces". De hecho, para comprobarlo, cree que "no hay más que ver cualquier entrevista que los medios de comunicación hacen a los ciudadanos que están comprando estos días en los supermercados".

A su juicio, "no puede ser que la bajada del IVA se quede a la mitad" y que "no afecte ni a la carne ni al pescado". "No podemos dejar los productos cárnicos y el pescado con los precios que tienen ahora, dada su carestía", según el presidente murciano.

En este sentido, ha justificado que la bajada del IVA de la carne y el pescado "es importante" porque, de lo contrario, se deja "a muchas familias" sin poder acceder a ellos.

De la misma forma, ha demandado al Gobierno central que implemente "otras decisiones" como, por ejemplo, "deflactar el IRPF" tal y como ya hizo el Ejecutivo autonómico.