López Miras, dispuesto a hablar con Vélez sobre el Presupuesto si "antepone los intereses de la Región" a los del PSOE

CARTAGENA (MURCIA), 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, no ha descartado "sentarse" con el líder de los socialistas murcianos, José Vélez, para llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos de la Comunidad correspondientes a 2023, pero solo si éste "por una vez antepone los intereses de la Región a los de Pedro Sánchez" y aporta "rigor" a las cuentas.

"Si por una vez el secretario general antepone los intereses de la Región de Murcia a los de Pedro Sánchez; si por una vez antepone los intereses de los murcianos a los del PSOE, aunque esto ya me resulta bastante difícil de creer viendo que ha sido el único líder socialista que apoya la derogación del delito de sedición porque lo dice el señor Sánchez", ha dicho López Miras.

A continuación, se ha vuelto a referir a Vélez como "aquel que a ojos cerrados está de acuerdo con derogar el delito de sedición para que los golpistas catalanes puedan volver a dar un golpe de estado desde Cataluña solo porque lo dice su jefe Sánchez".

No obstante, ha señalado que, "si a pesar de esto está dispuesto a anteponer los intereses de la Región y si a pesar de esto introduce y aporta el rigor a ese presupuesto, por supuesto que estoy de acuerdo en llegar a un acuerdo con el Partido Socialista".

López Miras ha respondido así al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, después de que éste le preguntase en una sesión de control de la Asamblea Regional si prevé aceptar el ofrecimiento hecho público por Vélez para llegar a un acuerdo sobre las cuentas del próximo ejercicio.

Asimismo, ha afeado a Lucas que durante su exposición lance "insultos" contra el Gobierno autonómico, porque esto "echa por los suelos la oferta de diálogo y acuerdo". "Hoy se han quitado la careta y han desvelado que no quieren llegar a un acuerdo, su propuesta no es realista, es solo política", ha criticado.

En relación a las propuestas del PSOE, ha indicado que le parecen "bien", aunque "escasas". "No sé porque se limitan y no proponen más", ha manifestado López Miras, para animar a continuación a los socialistas murcianos a explicar de dónde sacan los más de 700 millones de euros que proponen movilizar en las cuentas de 2023. "Para ser serios, si me quieren hacer propuestas tienen que decir de dónde lo retraen".

"Yo me siento con todos los partidos --representados en la Asamblea-- cuando quieran y donde quieran, pero con propuestas rigurosas", ha añadido el presidente de la Comunidad

LUCAS: "SON USTEDES LA MAYOR CATÁSTROFE QUE HA PASADO EN LA REGIÓN"

En su intervención, Lucas ha señalado que el PP "no ganó las elecciones, las ganó el PSOE", y ha reprochado a López Miras que "debe su cargo a la extrema derecha". "Usted, López Miras, ha supeditado esta región al chantaje permanente de la extrema derecha y de los tránsfugas", ha comentado Lucas.

El dirigente socialista ha instado al jefe del Ejecutivo murciano a que "sea valiente para que no tenga que seguir gobernando con tránsfugas y corruptos que nos avergüenzan a todos los murcianos" y dialogue con el PSOE sobre sus propuestas, que incluyen el incremento del número de profesionales sanitarios, ayudas a los jóvenes, la gratuidad de los libros de texto y ayudas a la agricultura Y la ganadería. También incluyen una partida de 40 millones de euros para "proteger de verdad" el Mar Menor, entre otras medidas.

Respecto a la eliminación del impuesto de Patrimonio, que la Comunidad aplicará a partir de 2023, Lucas ha criticado que supondrá

27 millones de euros menos para las arcas regionales y beneficiará a menos del 1%, "a los que más tienen". "Son ustedes la mayor catástrofe que ha pasado en la Región de Murcia", ha sentenciado Lucas.