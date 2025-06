López Miras exige elecciones: "La trama corrupta del núcleo más cercano a Sánchez ha robado 550.000 euros a la Región"

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha criticado que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que "toda la trama corrupta del núcleo más cercano a Pedro Sánchez" ha "robado directamente" un total de 550.000 euros a los ciudadanos de la Región, lo que ha considerado una "vergüenza" y un "bochorno" que "haría que cualquier gobierno sensato hiciese las maletas y se fuese a su casa".

López Miras ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sitúa al hasta este jueves secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como origen de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública que afectaría a las obras del AVE en la Región de Murcia

En este sentido, López Miras ha lamentado que este jueves, todos los españoles "volvimos a vivir un espectáculo vergonzoso, lamentable y bochornoso". "Ni España ni los españoles se merecen que Pedro Sánchez, su Gobierno y el Partido Socialista les sometan ese bochorno y esa vergüenza diaria", ha apostillado.

Al hilo, ha lamentado que este jueves "vimos uno de los hitos más importantes dentro de ese bochorno diario". A su juicio, "la corrupción que ha destapado la UCO y que está acorralando a Pedro Sánchez no puede ni taparse ni perdonarse".

En concreto, ha remarcado que esta "corrupción" que ha destapado la UCO está "acechando a Pedro Sánchez, a su entorno familiar, al PSOE y, por supuesto, al Gobierno que preside porque los que llevaban a cabo la trama de corrupción, los que se llevaban las mordidas y las comisiones, eran los miembros del Ejecutivo".

"Los que han estado robando a todos los españoles eran ministros, eran cargos públicos puestos por Pedro Sánchez y por el Partido Socialista en el Gobierno de España", según López Miras, quien ha señalado que "buena parte de lo robado ha sido a los murcianos".

De hecho, ha señalado que el informe de la UCO ha destapado que "Ábalos, Koldo, Santos Cerdán y toda la trama corrupta del núcleo más cercano a Pedro Sánchez, ha robado más de medio millón de euros a los murcianos", concretamente "550.000 euros, precisamente, del soterramiento y del AVE".

El presidente del Gobierno regional ha criticado que "le han robado a los murcianos" porque la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia "están poniendo presupuestos cada año, precisamente, para las obras del AVE y para el soterramiento".

Así, ha explicado que el Gobierno regional ha aportado este mismo año 26 millones de euros para las obras del AVE y, desde 2019, ha entregado más de 140 millones de euros para esas obras de la Alta Velocidad.

"Por lo tanto, han robado directamente a los ciudadanos de la Región de Murcia", según el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha criticado ese "más de medio millón de euros en mordidas del AVE en la Región de Murcia que se han llevado cargos del Gobierno de Pedro Sánchez".

EXIGE QUE SE CONVOQUEN ELECCIONES GENERALES

A su juicio, esto es una "vergüenza" y un "bochorno" que "haría que cualquier gobierno sensato hiciese las maletas y se fuese a su casa". "Cualquier persona con un mínimo de vergüenza y de dignidad ayer habría asumido responsabilidades", según López Miras, quien ha insistido en que "la corrupción que está rodeando a Pedro Sánchez no se puede justificar, no se puede tapar y no se puede perdonar".

Y si el presidente del Gobierno de España "no asume que es imperdonable que todas aquellas personas que él ha colocado a su alrededor hayan estado robando a los españoles, es que está fuera de la realidad", según López Miras.

"Si Pedro Sánchez no asume que tiene que irse, es que ya está fuera de toda realidad", según López Miras, quien ha advertido que "cuando alguien está fuera de toda realidad, lo que tiene que hacer es irse a su casa lo antes posible".

Por eso, ha vuelto a pedir y a exigir "que se convoquen elecciones" y que se dé la oportunidad a los españoles de decir "qué opinan sobre el informe de la UCO y las tramas de corrupción del entorno familiar del presidente del Gobierno, del partido del presidente del Gobierno y del Gobierno".

Ha insistido en pedir "que se convoquen elecciones generales y que los ciudadanos de la Región de Murcia digan qué opinan de que Ábalos, Koldo, Santos Cerdán y las personas de confianza de Pedro Sánchez". De hecho, ha señalado que Santos Cerdán es el "padrino político" del secretario general del PSRM, Francisco Lucas, porque fue el que le "arropó" y "aupó".

El objetivo es que los ciudadanos vayan a las urnas y digan "qué opinan de que de las obras del AVE que estaba poniendo dinero y financiación el Gobierno de la Región de Múrcia se hayan llevado 550.000 euros", ha apostillado.

ADELANTO ELECTORAL

López Miras también se ha referido a las declaraciones del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien ha descartado un adelanto electoral y una crisis de gobierno tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), a la vez que ha dicho que mantiene su intención de ser candidato, "si así lo quieren los ciudadanos" en los comicios de 2027.

Al ser preguntado pro estas declaraciones, el jefe del Ejecutivo murciano ha considerado que esto "no ya no es que Sánchez sea irresponsable" sino que "quiere decir dos cosas". "O está tapando la corrupción porque la tiene debajo, o ha perdido todo concepto de la realidad y está desnortado", ha aseverado.

En cualquiera de las dos situaciones, López Miras ha considerado que Sánchez "se tiene que ir a su casa" y "no puede seguir siendo presidente del Gobierno de todos los españoles". "No se puede someter a esta presión, a este bochorno, a esta humillación y a esta vergüenza a todo un país", ha subrayado.

Al ser preguntado por la propuesta de Vox de crear una comisión de investigación en la Asamblea sobre las "mordidas en las obras del AVE", López Miras ha lamentado que "les han robado 550.000 euros" a los murcianos, según el informe de la UCO, y ha considerado que "cualquier delito se tiene que investigar".

"Si afecta a los murcianos y si, además, están implicados responsables públicos del Partido Socialista del entorno de Pedro Sánchez, por supuesto" se tiene que investigar, ha señalado.

En su opinión, la "primera" investigación y la "más importante" es la de la Guardia Civil y la que ordena el juez porque "es la que tiene a profesionales que se han formado, que están capacitados, que son independientes y objetivos para averiguar las corruptelas del equipo de Pedro Sánchez, de su Gobierno y de su partido".

"A partir de ahí, cualquier cosa que se investigue, si alejamos los intereses políticos y se hace de la objetividad, por supuesto, que se investigue todo", ha concluido.