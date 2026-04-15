López Miras felicita a los estudiantes de la UPCT tras ganar las tres últimas ediciones del Concurso Nacional de Puentes

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras; la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, visitan a los ganadores del Concurso Nacional de Puentes Agustín de Betancourt - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha visitado este miércoles el Campus de Alfonso XIII de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para felicitar a los estudiantes de primer curso de Ingeniería Civil que han resultado ganadores de las tres últimas ediciones del Concurso Nacional de Puentes Agustín de Betancourt.

Acompañado por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, López Miras ha asistido a una prueba de carga del último prototipo vencedor, una estructura de madera y cables de acero de tres kilos de peso.

El puente ha superado la resistencia de 500 kilos que marca la normativa del certamen nacional con una deformación mínima de 10,2 milímetros, según ha informado el Consistorio de la ciudad portuaria.

Durante el acto, el director de la Escuela, Juan García Bermejo, ha subrayado el carácter "irrompible" de los diseños cartageneros frente al resto de universidades españolas.

López Miras ha aprovechado la visita para destacar la empleabilidad de la UPCT, que ya supera el 90%, calificándola como un "fiel reflejo de la calidad de la formación" y de la solidez del proyecto educativo de la institución.

Arroyo ha subrayado que la UPCT es "un referente en el Mediterráneo" y ha felicitado a los estudiantes de primer curso "que ya demuestran su capacidad para asumir retos".

Por su parte, el rector Kessler ha incidido en la importancia de que los alumnos se enfrenten a "retos reales" para trasladar la tecnología fuera de las aulas.

Los ganadores son los alumnos de la Escuela de Caminos y Minas Álvaro Díaz, Alexis Dayan Peñarreta, Javier Motos y Rafael Alejandro Ramos, y están coordinados por el profesor Juan Manuel García.

El encuentro se ha desarrollado en el edificio central del campus, instalación que, según han confirmado las autoridades, será rehabilitada en los próximos meses para mejorar las infraestructuras de la Politécnica.