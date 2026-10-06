López Miras firma un acuerdo para llevar la tecnología agrícola de la Región de Murcia a América Latina

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, suscribe el acuerdo junto al presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados - CARM

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha suscrito este martes, junto al presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, un acuerdo que permitirá llevar a esos países la tecnología agrícola y el conocimiento desarrollado en el sector agrario de la Región de Murcia, así como impulsar nuevas oportunidades para las empresas regionales.

El acuerdo ha sido rubricado durante la celebración de la primera jornada de la feria Fruit Attraction en Madrid, según ha informado la Comunidad.

López Miras ha destacado que esta colaboración permitirá "trasladar las técnicas, el desarrollo y la tecnología de la Región de Murcia a los agricultores de América Latina" y, de esta forma, "exportar todo nuestro conocimiento" en materia agrícola.

Uno de los objetivos es favorecer la apertura a esos países de las empresas de la Región especializadas en gestión eficiente del agua, tecnificación agrícola e innovación aplicada al sector agroalimentario, ámbitos en los que la Región es referente.

CAF y el Gobierno regional comparten además la voluntad de poner en marcha, a partir de 2027, las Jornadas de Prosperidad Agropecuaria CAF-Murcia, concebidas como un espacio estable de intercambio y cooperación internacional.

La iniciativa tiene por objetivo estrechar los vínculos del sector agrícola de la Región con instituciones y empresas de América Latina y el Caribe, lo que potenciará especialmente la internacionalización de compañías especializadas en tecnología agrícola.

La colaboración abre, asimismo, la posibilidad de explorar nuevas vías de financiación a largo plazo para mejorar las infraestructuras de la Región, a partir de la capacidad financiera y la experiencia de CAF.

La entidad cuenta ya con precedentes en España, como una línea de crédito de hasta 175 millones de euros en Andalucía para modernizar infraestructuras hidráulicas, impulsar su digitalización e incorporar sistemas de telecontrol en la Costa del Sol.