López Miras, tras la firma de la Declaración de Zaragoza: "no vale el modelo actual, ni el de Junqueras y Pedro Sánchez"

MURCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha firmado este domingo, junto a otros presidentes autónicos del PP, la 'Declaración de Zaragoza', un documento que hoy se ha presentado en la cumbre de barones 'populares' convocada por Alberto Núñez Feijóo.

Tras la firma de ese documento y el acto celebrado por e Partido Popular, López Miras ha cargado contra el 'Modelo de Junqueras', el modelo "del separatismo y el independismo catalán" que se ha convertido en el "alquiler que va a tener que pagar Pedro Sánchez para seguir unos meses en la Moncloa".

Para el líder de los 'populares' murcianos, "no es el modelo de financiación del conjunto de los españoles", ya que "Murcia pasa de ser la peor financiada a ser la antepenúltima en financiación", algo que "no nos vale".

López Miras insiste en que no es válido "ni el modelo que hay ahora" ni tampoco "el que propone Junqueras y Pedro Sánchez". "Nos vale sentarnos a la mesa todos como ha hecho hoy el Partido Popular, para negociar, dialogar y llegar a un acuerdo".

Finalmente, el presidente del PPRM ha indicado que "la Región de Murcia seguirá siendo una de las regiones peor financiadas y los murcianos los terceros en España que reciban para sanidad, para educación y para políticas sociales".