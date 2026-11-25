MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha lamentado en redes sociales el presunto crimen machista ocurrido este miércoles en Bullas donde ha fallecido una mujer de entre 30 y 40 años. "No hay peor noticia que se pueda recibir en un día como hoy", ha compartido el dirigente autonómico en referencia a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Asimismo, López Miras ha enviado la "condena más absoluta" del Gobierno regional y ha insistido en que no van a parar "hasta erradicar la lacra de la violencia hacia las mujeres".

Por último, ha enviado su "cariño" a los familiares y amigos de la víctima.