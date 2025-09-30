López Miras, sobre el liderazgo de la Región en crecimiento del PIB en 2024: "Crecemos como nadie y a buen ritmo"

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha destacado este martes que la Región de Murcia es líder en crecimiento del PIB en 2024 con un aumento del 4,5%, según datos de Contabilidad Regional de España publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Crecemos como nadie y a buen ritmo. Los datos lo avalan. Seguimos trabajando", ha escrito López Miras en la red social 'X'.

Los datos del INE incorporan la estimación de avance de 2024 de la Contabilidad Nacional Anual de España, publicada el pasado 19 de septiembre por Estadística y que cifró en un 3,5% el crecimiento anual de la economía española.

Según el INE, las regiones que registraron un menor aumento real de su PIB en 2024 fueron las ciudades autónomas de Ceuta (1%) y Melilla (1,2%), la comunidad autónoma de Cantabria (2,3%) y País Vasco (2,8%).

Además de Murcia, Canarias y Baleares también crecieron por encima del promedio nacional del 3,5% las comunidades de Castilla-La Mancha (3,7%) y Madrid y Cataluña (3,6% en ambos casos).

El resto de regiones mostraron crecimientos del PIB inferiores a la media nacional. Cerca se quedaron Comunidad Valenciana y Andalucía (3,4% en ambos casos) y Navarra y Aragón (3,3%).

También por encima del 3% crecieron La Rioja, Castilla y León y Asturias (3,1% en los tres casos), mientras que Galicia y Extremadura avanzaron a un ritmo del 3%.

En total, quince comunidades crecieron en 2024 a tasas del 3% o superiores, seis de ellas por encima de la media nacional del 3,5%, mientras que dos regiones (Cantabria y País Vasco), más Ceuta y Melilla, crecieron menos del 3%.

No obstante, todos los territorios nacionales presentaron incrementos de su PIB superiores o iguales al de la Unión Europea (UE-27), que fue del 1%.

MADRID, LA COMUNIDAD CON MAYOR PIB PER CÁPITA EN 2024

Según el INE, Madrid registró el PIB per cápita más elevado de 2024, con 44.755 euros por habitante. Por detrás se situaron País Vasco (41.016 euros) y Navarra (39.076 euros).

Por su parte, las regiones con menor PIB per cápita fueron las ciudades autónomas de Melilla (21.128 euros) y Ceuta (23.228 euros), seguidas de Andalucía (24.566 euros) y Extremadura (25.227 euros).

La media nacional se situó en 32.633 euros por habitante y la de la Unión Europea en 39.870 euros. Siete regiones superaron el registro medio nacional y sólo Madrid y País Vasco se situaron por encima del promedio europeo.

En términos relativos, el PIB per cápita de Madrid fue un 37,1% superior a la media nacional en 2024. El de País Vasco, un 25,7% mayor, y el de Navarra, un 19,7% superior.

En el extremo opuesto, el PIB por habitante de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta se situó un 35,3% y un 28,8% por debajo del registro nacional, respectivamente. Y los de Andalucía y Extremadura fueron un 24,7% y un 22,7% inferiores a la media española, respectivamente.

CANARIAS, BALEARES Y MADRID, LAS QUE MÁS CRECIERON EN 2023

El INE también ha publicado este martes la Contabilidad Regional de los años 2023 y 2022 tras las revisiones que efectuó el pasado 19 de septiembre en los datos de Contabilidad Nacional de España.

En concreto, Estadística revisó dos décimas a la baja, hasta el 2,5%, el crecimiento de la economía española en 2023, y elevó el de 2022, con carácter definitivo, hasta el 6,4%.

Tras incorporar estas estimaciones a la Contabilidad Regional e incluir información procedente de fuentes estructurales, el INE ha señalado que las comunidades autónomas que registraron un mayor incremento de su PIB en 2023 fueron Canarias (3,6%), Baleares (3,6%) y Madrid (3,5%).

Por el contrario, las que menos crecieron fueron Castilla-La Mancha y Murcia (ambas con un 0,6%), seguida de Navarra (1,1%).

LAS ISLAS Y MADRID LIDERARON EL CRECIMIENTO DEL PIB EN 2022

En el caso del ejercicio 2022, las comunidades autónomas que registraron un mayor incremento de su PIB en términos de volumen fueron Baleares (16,1%), Canarias (12,6%) y Madrid (8,2%).

En el otro extremo, con los menores incrementos, se situaron Extremadura (2,2%), la ciudad autónoma de Melilla (3,1%) y Castilla-La Mancha (3,2%).