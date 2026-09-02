López Miras llama a la ciudadanía de la Región a sumarse a las concentraciones en apoyo a Ceuta

Archivo - El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras - CARM - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de la Región de Murcia para que acuda este miércoles por la tarde a las plazas de los ayuntamientos con el fin de mostrar su apoyo unánime a Ceuta y decir "en voz alta, unida y fuerte" que "la integridad territorial de España no se negocia, ni ahora ni nunca".

"Ceuta somos todos. Ceuta es España. Necesitan nuestra ayuda, nuestro apoyo y nuestra solidaridad, y en la Región de Murcia los van a tener", ha recalcado el máximo dirigente regional, quien asistirá a la concentración convocada a las 20.00 horas en la Glorieta de España de Murcia.

En declaraciones realizadas desde Cartagena, López Miras ha argumentado la necesidad de esta movilización tras hacer referencia a un informe de la Policía Nacional que atribuye a las fuerzas policiales de Marruecos la "acción coordinada" que supuso la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha cargado contra el Ejecutivo central, al que ha acusado de "mentir" desde que "se inició esta invasión coordinada". "Mintió cuando dijo que había normalidad y un mes después no hay normalidad; no saben ni la cifra de inmigrantes ni de menores que hay en Ceuta", ha criticado.

"Aquí hay demasiadas mentiras, nos están mintiendo y los españoles tenemos que decir con voz fuerte, unida, rotunda que estamos con Ceuta y que tienen todos los ceutíes el apoyo del resto de los españoles", ha enfatizado López Miras en referencia al Gobierno central, del que ha aseverado que "merece irse lo antes posible".

No obstante, ha insistido en la importancia de que "las mentiras del Gobierno de España" no empañen "el apoyo unánime que todos los españoles tenemos que darle esta tarde a los ceutíes".