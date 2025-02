López Miras, sobre menores extranjeros: "Sánchez ha llegado a un acuerdo con los de siempre y de espaldas a las CCAA"

MURCIA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha lamentado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha llegado a un acuerdo "con los de siempre" para el reparto de menores extranjeros no acompañados --en referencia a Cataluña y al País Vasco-- y ha tomado esa decisión "de espaldas" al resto de comunidades autónomas.

En un contacto con los medios de comunicación durante evento del PP y al ser preguntado por este asunto, López Miras ha lamentado que el Gobierno de España "siga actuando como siempre, de espaldas a las comunidades autónomas".

"Nada sabemos las comunidades de ese acuerdo ni de ese reparto de menores extranjeros no acompañados", ha reprochado López Miras, quien ha señalado que al resto de autonomías no se les ha informado de ese "supuesto reparto". "Esta es la tónica del Gobierno de España, de Pedro Sánchez: tomar decisiones de espaldas a aquellos que estamos gestionando el territorio y cuestiones tan importantes para los españoles", ha criticado.

En este sentido, ha lamentado que "parece" que el Gobierno central "ha llegado a un acuerdo con los de siempre" y ha dado "privilegios a los de siempre, a Cataluña y al País Vasco".

Ha reconocido que puede decir "poco" del acuerdo porque "se ha tomado de espaldas a todas las comunidades autónomas" y "de espaldas a los que estamos exigiendo que cuestiones tan importantes como la política migratoria se tomen con los representantes del Estado en cada una de las diferentes comunidades autónomas y en Ceuta y en Melilla también".

USA A LOS INMIGRANTES PARA "MERCADEAR"

Además, ha advertido que este asunto "parte de un problema de origen" y es que "no hay política migratoria". Por lo tanto, ha reconocido que "se podrá utilizar el reparto de estos menores no acompañados en las próximas semanas pero, en pocas semanas, volverá a haber 4.500 menores no acompañados en Canarias o más". Por lo tanto, a su juicio, "si no se ataca el problema de origen seguiremos recurriendo a tener este problema".

Asimismo, ha dicho observar "con tristeza" cómo el Gobierno central exigía "solidaridad" durante todas estas semanas y meses, pero ahora "se ha convertido en mera mercancía para seguir manteniéndose en el poder".

"Es decir, muchas lecciones de solidaridad por parte del Gobierno de España durante estos meses pero ahora, cuando Pedro Sánchez los necesita para mercadear y para negociar con catalanes y vascos, con nacionalistas y con independentistas para seguir en el poder, pues los utiliza como mercancía".

Por lo tanto, López Miras se ha mostrado "decepcionado y preocupado" porque "no se dé respuesta a un problema que es, desde luego, nacional y que no se les esté tratando con los criterios de dignidad y humanidad que se merecen, desde luego, los inmigrantes".