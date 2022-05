López Miras: "En aquellos municipios de la Región en los que ya no gobierna el PP las cosas van peor"

"El PSOE, cuando gobierna, agacha la cabeza ante decisiones que discriminan a la Región", ha dicho el presidente del PPRM

TOTANA (MURCIA), 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado, en un encuentro de trabajo con los portavoces y alcaldes 'populares' de las comarcas del Alto y Bajo Guadalentín, que "en aquellos municipios de la Región en los que ya no gobierna el Partido Popular las cosas van peor", ya que "no hay ningún tipo de exigencia, de reivindicación ni de trabajo por el futuro de esos municipios", informaron fuentes del partido en un comunicado.

El encuentro, celebrado en Totana, se ha llevado a cabo para "analizar cuál es la situación de los municipios, problemas en común y retos que haya que abordar desde el trabajo conjunto", así como "las próximas elecciones autonómicas y municipales en las que tenemos que representar a esa mayoría de ciudadanos que quieran vivir en libertad y que quieran que se defienda su ciudad, su municipio y su región".

El líder del PPRM ha destacado que durante la reunión "se ha hablado del proyecto nacional del presidente Feijóo, que está representando a la inmensa mayoría de los ciudadanos", así como del plan de impacto económico con en el que "el presidente del Partido Popular en España quiere rebajar 8.000 millones de euros de impuestos a todos los españoles, los 8.000 millones de impuestos que ha recaudado Pedro Sánchez de forma extraordinaria durante 2022".

Asimismo, López Miras ha criticado que el PSOE "siempre agacha la cabeza ante aquellas decisiones que discriminan a la Región de Murcia". En cambio, en el PP, "tenemos alcaldes reivindicativos y exigentes, a los que les preocupa del futuro de sus municipios, de sus vecinos y que están dispuestos a dar la cara ante quien sea y del partido político que sea", ha dicho.

Al hilo, ha incidido en que "podríamos hablar de las inversiones en infraestructuras, como, por ejemplo, del tercer carril de la A-7, que es urgente y necesario, porque los atascos que se generan al no tener ese carril ya son insoportables".

El líder regional también se ha referido a la Alta Velocidad al afirmar que es "imprescindible que la Región de Murcia esté conectada con Andalucía". La Alta Velocidad a su paso por Totana, según López Miras, "tiene que adaptarse a las necesidades y alegaciones que han propuesto los vecinos del municipio, que es precisamente lo que aprobó y presentó el PP en 2021 en la Asamblea Regional".

Además, ha destacado el cierre de trenes de Cercanías "por decisión del Gobierno central", que "han convertido al Guadalentín en una isla ferroviaria cuyos vecinos no van a poder desplazarse en tren hasta 2025". "Ante esto, no hay ni un solo alcalde socialista o de algún partido que no sea del Partido Popular en la comarca de Guadalentín que alce la voz y que defienda a sus vecinos", ha apostillado.

Respecto al sector agrícola, López Miras ha denunciado que "no puede ser que, por otro capricho político, porque Pedro Sánchez se comprometiera en un mitin del PSOE en Albacete en abril de 2018, vaya a cerrar el trasvase Tajo-Segura, sin ningún tipo de criterios científicos, sólo por cuestiones políticas".