López Miras: "No entendemos cómo llega una embarcación de esas dimensiones sin ser interceptada"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, durante la firma del III Acuerdo de mejora de la calidad del empleo en el Servicio de Prevención Selvícola y Defensa del Patrimonio Natural de la Región de Murcia, a 20 de julio de 2026, en - Kiko Asunción - Europa Press

MURCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha señalado que la llegada de la patera este miércoles a Cala del Barco, en Cartagena, fue "algo organizado" ya que se trataba de una lancha con cuatro motores de casi mil caballos, "no un cayuco de madera", de la que desembarcaron los migrantes y se marchó. "No entendemos cómo puede llegar una embarcación de esas dimensiones a nuestras costas sin que sea interceptada, sin que sea localizada, sin ningún tipo de control, no entendemos dónde están los efectivos del Ministerio", ha señalado López Miras en una entrevista realizada este jueves en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 recogida por Europa Press.

Asimismo, el presidente regional se ha mostrado indignado por las imágenes que se difundieron este miércoles a través de redes sociales en las que los bañistas decidían marcharse de la playa ante la llegada de la embarcación y el desembarco de los migrantes "por miedo e inseguridad".

López Miras ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no ha sido informado por parte de la Delegación del Gobierno de lo ocurrido y que los únicos datos que tiene son por parte de la ONG responsable del acogimiento de menores que les ha comunicado que la Región de Murcia deberá tutelar a 16 niños, pero sin precisar si proceden o no de esta embarcación.

En este sentido, ha afirmado que "no hay ningún tipo de información, colaboración o coordinación" con el Gobierno regional por parte de la Administración central y ha explicado que solo son informados de los menores que llegan, 492 en lo que va de año, y 132 en julio, pero no sobre los adultos. "No sabemos ni dónde están ni qué es lo que se hace con ellos", ha añadido, al tiempo que ha afirmado que esto genera "inseguridad y situaciones como las que vimos ayer".

DESALOJO DE LA PLAYA DE EL TRAMPOLÍN, EN CEUTA

Con respecto al desalojo de la playa de El Trampolín, en Ceuta, producido este jueves por la mañana, López Miras ha insistido en señalar que "lo que estamos viendo es consecuencia de la dejación de funciones del Gobierno, de su incapacidad y de sus mentiras".

El presidente regional ha señalado que el Gobierno "tres semanas después de decir que había normalidad y que iban a devolver a todos los inmigrantes por donde han entrado, vemos cómo lo que van a hacer es trasladar el problema de una playa a un campamento". "¿Qué va a pasar la semana que viene con esos inmigrantes?", se ha preguntado.

López Miras ha insistido en que el Ejecutivo central devuelva a los migrantes que entraron a Ceuta a su país. "Hasta Marruecos ha dicho que quiere que vuelvan sus ciudadanos. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno", ha apostillado.

500 NIÑAS A LA PENÍNSULA TUTELADAS POR ONG

Con respecto al envío de 500 niñas que se encuentran en Ceuta a la península tuteladas por ONG, López Miras ha incidido en que "donde mejor pueden estar es con sus familias".

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno regional no ha sido informado sobre si está previsto hacer algún reparto de los menores que hay en Ceuta ni de estas niñas en concreto.

"Aquellas personas, tanto adultas como menores, que han llegado a través de una invasión coordinada deben volver a su país", ha concluido.